Polacy łapią oddech, uciekając przed inflacją

Pod koniec stycznia Polacy zapewne ograniczyli zakupy obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w oczekiwaniu na wejście w życie bardziej atrakcyjnych warunków inwestycji od lutego. Szczególnie mocno spadło zainteresowanie papierami o stałym i niskim oprocentowaniu.



Mimo że inflacja w Polsce przyspieszała z 2,4 proc. w lutym 2021 r. do 8,6 proc. w grudniu, a banki w ślad za decyzjami RPP zaczęły jesienią podwyższać oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, to w całym ubiegłym roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa ani razu nie spadła poniżej 3 mld zł miesięcznie. Popularność rządowych papierów detalicznych co prawda stopniowo gasła od marca, ale Ministerstwo Finansów i tak co miesiąc pozyskiwało co najmniej 3,5 mld zł, czyli więcej niż w którymkolwiek miesiącu wcześniej.

Być może dlatego resort nie kwapił się, by poprawić ofertę dla oszczędzających po tym, jak istotnie wzrosły stopy procentowe NBP oraz rynkowe ceny pieniądza, a przyspieszająca inflacja zżerała rosnącą część zainwestowanego kapitału. Kupujący papiery 3-miesięczne nadal mogli liczyć tylko na ok. 0,1 proc. nominalnego zysku, czyli nieco ponad 0,4 proc. w skali roku, podczas gdy inflacja zbliżała się do wartości dwucyfrowych. Niewiele lepsza była sytuacja osób wybierających obligacje "antyinflacyjne". Zwrot w pierwszym roku inwestycji był tak niski (1,053 proc. po odliczeniu podatku Belki w przypadku "czterolatek" i 1,377 proc. dla "dziesięciolatek"), a marża w kolejnych okresach na tyle mała, że przy utrzymującym się oczekiwanym wysokim tempie wzrostu cen w okresie całej inwestycji, oszczędzający i tak musiał się liczyć z realną stratą.

Wygląda na to, że Polaków do inwestycji w rządowy dług wyraźnie zniechęciła dopiero zapowiedź nadchodzącej poprawy oferty. W styczniu Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa niespełna 2,9 mld zł, najmniej od grudnia 2020 r.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Oszczędzający przede wszystkim redukowali stan posiadania papierów o stałym i niskim oprocentowaniu - trzymiesięcznych i dwuletnich. Z danych MF wynika, że kupujący ulokowali w tych pierwszych zaledwie 1,3 mld zł, czyli o przeszło 600 mln zł mniej niż w październiku. Takiej skali spadku zaangażowania w te obligacje nie zanotowano nigdy wcześniej. Z kolei na "dwulatki" wydali raptem 119 mln zł - o ponad 220 mln zł mniej niż w styczniu 2020 r.

Ale wyraźnie mniejszą popularnością niż w zeszłym roku cieszyły się również "czterolatki", czyli obligacje o zmiennym oprocentowaniu, od drugiego roku zależnym od inflacji CPI. Oszczędzający zwiększyli ich liczbę w swoich portfelach inwestycyjnych o ok. 7,5 mln (czyli ok. 750 mln zł, ponieważ każdy papier kosztuje 100 zł).

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Tradycyjnie wysoka w pierwszym miesiącu roku, gdy Polacy uzupełniają swoje portfele IKE, była sprzedaż obligacji dziesięcioletnich. Na ich zakup przeznaczono blisko 370 mln zł - najwięcej od wyjątkowego kwietnia 2020 r.

Głęboki spadek sprzedaży rządowych papierów detalicznych w ubiegłym miesiącu zapewne jest przejściowy. 25 stycznia Ministerstwo Finansów poinformowało, że obligacje sprzedawane od lutego będą miały bardziej atrakcyjne oprocentowanie. A to zapewne skłoniło niektórych oszczędzających do wstrzymania się kilka dni z inwestycją, by uzyskać lepsze warunki.

Z drugiej strony oferta nadal nie uległa na tyle istotnej zmianie, by przyciągnąć masy. Oprocentowanie papierów trzymiesięcznych pozostało niższe niż oprocentowanie lokat w kilku bankach, a szybki wzrost cen coraz częściej wydaje się zjawiskiem, do którego musimy się na dłużej przyzwyczaić, więc i obłożone 19-proc. podatkiem Belki obligacje "antyinflacyjne" tracą powab. Nie można też wykluczyć, że w obliczu szybkiego wzrostu cen Polacy nie są już w stanie odkładać tyle, co w poprzednich miesiącach. Chociaż dane GUS wskazują, że średnie płace nadal rosną szybciej niż ceny konsumpcyjne.

Rządowy dług detaliczny kupowało w ubiegłym roku średnio ponad 32 tys. osób miesięcznie, a w swoim portfelu inwestycyjnym miało je na koniec grudnia przeszło 210 tys. osób. Ponadto blisko 35 tys. nabyło je poprzez IKE.