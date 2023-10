Obligacje oparte o WIRON. Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z planów

Święta w sklepach na horyzoncie, ale Polacy nadal będą oszczędzać Oszczędzający konsumenci to kiepski prognostyk na najważniejszy dla branży okres w roku. Wszystko wskazuje na to, że Polacy nadal będą się trzymali mocno za kieszenie, co stawia pod znakiem zapytania tradycyjny świąteczny boom - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".