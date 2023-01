Oblężenie gabinetów lekarzy rodzinnych trwa. "POZ może wyznaczyć termin"

Z powodu infekcji wirusowych placówki POZ przeżywają oblężenie. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina, że nie wszyscy pacjenci mogą zostać przyjęci w dniu zgłoszenia, a obowiązujące przepisy umożliwiają wskazanie innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

fot. Krystian Maj / / FORUM

"Obowiązujące od 2013 r. przepisy dają nam możliwość wskazania innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, co od dawna jest normą w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej" – wskazuje prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) Bożena Janicka.

Na udzielenie przez lekarza POZ świadczenia w terminie uzgodnionym z pacjentem lub umówienie się z nim na teleporadę zezwala rozporządzenie ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – informuje PPOZ.

Lekarze rodzinni zwracają uwagę, że przed sezonem infekcyjnym nie było większych problemów z przyjęciami w placówkach POZ.

"Chcemy, żeby pacjenci wiedzieli, że nie jest to niczyje widzimisię czy brak dobrej woli. (...) Mamy nadzieję, że kolejki do POZ będą zdecydowanie krótsze, kiedy sezon infekcyjny minie" – komentują lekarze PPOZ.

Zgodnie z danymi MZ w Polsce występuje szczyt zachorowań na grypę. Od 1 do 7 stycznia zanotowano w Polsce 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu 2891 skierowań do szpitala. W grudniu 2022 r. zanotowano w Polsce ponad 1 mln 139 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń, a przez cały listopad ok. 490 tys.

Minister zdrowia uspokaja: Nowe dane epidemiczne potwierdzają przejście szczytu fali grypowej Nowe dane epidemiczne potwierdzają przejście szczytu fali grypowej – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. "W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy o ponad 50 tys. infekcji grypowych mniej niż tydzień wcześniej. Zapadalność spadła ze 115 do ponad 83 przypadków na 100 tys. Spada również zapadalność wśród dzieci" – przekazał na Twitterze szef MZ. "Nowe dane epidemiczne potwierdzają przejście szczytu fali grypowej" – podał. Od 1 do 7 stycznia zanotowano w Polsce 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu 2891 skierowań do szpitala. Z powodu grypy zmarło siedem osób, wszystkie powyżej 65 lat. Dane takie przynosił meldunek epidemiologiczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Dane z tygodnia 8-15 stycznia nie zostały jeszcze opublikowane na stronie NIZP PZH. W grudniu zanotowano ponad 1 mln 139 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń, a w listopadzie – ponad 490 tys. Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

(PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/