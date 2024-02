Obietnice obietnicami, ale o czym marzą polscy przedsiębiorcy

Na początku roku minister i wiceministrowie rozwoju i technologii zorganizowali konferencję prasową, na której wiele obiecali przedsiębiorcom: pakiet deregulacyjny, wydłużenie vacatio legis, zmniejszenie inflacji prawa. Sprawdźmy, czy to, co zapowiedzieli, to faktycznie odpowiedź na potrzeby biznesu.

fot. afry_harvy / / Shutterstock

Zapraszam na rozmowę z Marcinem Mrowcem, głównym ekonomistą firmy Grant Thornton. Spróbujemy spojrzeć z szerszej, bardziej makroekonomicznej perspektywy na bolączki przedsiębiorców i rozmawiamy o tym, czego polscy przedsiębiorcy oczekują od rządu i czym rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności.

Po spojrzeniu z lotu ptaka przejdźmy do konkretów. O oczekiwania biznesu pytam najpierw Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan. Rozmawiamy o tym, co poprzedni rząd zrobił dla przedsiębiorców dobrego, a co złego.

W rozmowie z Maciejem Wituckim wspominamy o Polskiej Radzie Przedsiębiorców powołanej w Pracodawcach RP. Wywołaliśmy więc do tablicy Rafała Dutkiewicza, prezesa Pracodawców RP.

Przedsiębiorcy nie są sami. Ryszard Petru, przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju, obiecuje iść z nimi ramię w ramię i mówi, jak komisja gospodarki i rozwoju ma zamiar wesprzeć polskich przedsiębiorców?

Na razie jest pięknie, wszyscy ze wszystkimi chcą współpracować, miesiąc miodowy trwa. Za jakiś czas wrócę do tematu i znowu zapytam o oczekiwania, ale także o efekty, rozczarowania i kwestie sporne.

