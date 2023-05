Obietnica podwyżek. Volkswagen Poznań porozumiał się ze związkowcami

Gwarancję zatrudnienia dla 8,5 tys. osób do końca 2024 r. czy wzrost wynagrodzeń w ciągu niespełna roku o 13 proc. - to najważniejsze postanowienia, jakie zakłada porozumienie płacowe zawarte pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki Volkswagen Poznań.

Rzeczniczka prasowa spółki Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk poinformowała, że zarząd firmy oraz komisja zakładowa NSZZ Solidarność zakończyły rozpoczęte 20 marca negocjacje płacowe. "Ich wynikiem jest porozumienie, w myśl którego pensje pracowników Volkswagen Poznań od 1 lipca br. wzrosną o 8,2 proc., a od stycznia 2024 r. o kolejne 4,5 proc. od podwyższonej już podstawy wynagrodzenia. Łącznie licząc oznacza to wzrost wynagrodzeń o 13,1.proc. Ponadto zagwarantowano utrzymanie zatrudnienia dla 8500 osób do końca 2024r" - wskazała.

W komunikacie wskazano, że dodatkowo pracownicy otrzymają bonusy w łącznej wysokości 10 tys. zł brutto: 6 tys. zł brutto w czerwcu oraz 4 tys. zł brutto w lutym przyszłego roku. Firma podała także, że wraz z majową pensją pracownicy odbiorą również bonus wakacyjny w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, a w grudniu bonus świąteczny w wysokości do 70 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z porozumieniem podtrzymano także miesięczne i roczne premie, dodatki nocne, zwaloryzowane dodatki zmianowe i stanowiskowe oraz pakiet świadczeń niefinansowych, np. stały dostęp do opieki medycznej i specjalistów w przychodniach zakładowych, czy pakiet medyczny.

Jak dodano, w trakcie negocjacji zagwarantowano zatrudnienie dla 8,5 tys. pracowników stałych do końca 2024 r. W porozumieniu zawarto również zapis o elastyczności czasu pracy.

Cytowana w komunikacie członkini zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji Jolanta Musielak zaznaczyła, że poprzednie porozumienie płacowe ze stroną związkową firma zawarła pod koniec 2021 roku.

„Porozumienie to miało obowiązywać do końca 2023 roku, ale ze względu na obecną sytuację gospodarczą, postanowiliśmy, że ponownie do stołu negocjacyjnego zasiądziemy już teraz. Chcemy w ten sposób podkreślić, że w tej ciągle zmieniającej się rzeczywistości, najważniejszym dla nas celem pozostaje utrzymanie atrakcyjności Volkswagen Poznań jako pracodawcy, motywacja naszych pracowników oraz zabezpieczenie ciągłości produkcji i zachowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa” - wskazała.

Z kolei przewodniczący NSZZ Solidarność w Volkswagen Poznań Piotr Olbryś zaznaczył, że osiągnięty poziom podwyżek "w jakimś stopniu jednak rekompensuje" problemy związane z inflacją. "Cieszymy się, jako strona związkowa z osiągniętego porozumienia płacowego, ale również z gwarancji utrzymania miejsc pracy do końca 2024 roku. Wierzę, że cały ten pakiet da większe bezpieczeństwo finansowe i zatrudnienia w tych niepewnych czasach” – podkreślił.

Zawarte porozumienie płacowe ma obowiązywać do końca grudnia 2024 r.

Volkswagen Poznań produkuje dostawcze samochody VW Caddy i VW Transporter. Firma w swoich czterech wielkopolskich zakładach zatrudnia ponad 9,5 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie.(PAP)

autor: Szymon Kiepel

