Obcięli głowę ukaińskiemu jeńcowi. Nowe doniesienia ws. okrutnej zbrodni

"Washington Post": wojna na Ukrainie będzie trwała przynajmniej do 2024 roku Wojna Rosji z Ukrainą będzie trwała przynajmniej do 2024 roku, ponieważ w roku 2023 żadna ze stron prawdopodobnie nie odniesie przełomowego zwycięstwa ani nie będzie skłonna do negocjacji - podał w nocy ze środy na czwartek dziennik "Washington Post", powołując się na tajne dokumenty władz USA, które w ostatnich dniach wyciekły do mediów.