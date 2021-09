Obawy o Evergrande dotarły na GPW. Indeksy mocno w dół

fot. Krystian Maj / / FORUM

Na starcie nowego tygodnia na światowych giełdach obserwujemy silne spadki. Warszawska giełda nie jest wyjątkiem. Rozgrzanym rynkom, którym zdaniem niektórych „należała się” już korekta, powodów do obaw dostarczają przede wszystkim problemy Evergrande oraz wyczekiwanie na Fed.

Wygląda na to, że wielu inwestorów poświęciło weekend na analizę problemów Evergrande, chińskiego giganta z branży deweloperskiej, który znajduje się na krawędzi bankructwa. O ile w minionym tygodniu skala rynkowych reakcji ograniczała się głównie do giełd azjatyckich i wybranych surowców, o tyle dziś możemy mówić o „rozlaniu się” dalekowschodnich strachów na resztę świata.

Zacznijmy jednak od epicentrum - w poniedziałek giełda w Hongkongu straciła ponad 3%, a jej główny indeks znalazł się najniżej od blisko roku. Akcje Evergrande notowane na giełdzie w Hongkongu przeceniono o ponad 10%, do poziomu 2,28 dolarów hongkońskich (w trakcie sesji odnotowano też minimum na poziomie 2,06 HKD). Przez ostatnie trzy miesiące akcje największego chińskiego dewelopera straciły na wartości prawie 80%, co jest odzwierciedleniem obaw rynku przed bankructwem spółki.

O problemach Grupa Evergrande po raz ostatni pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdy agencja S&P Global Ratings obniżyła notę kredytową spółki do jednego z najniższych poziomów (CC). Sprawa ma jednak znacznie dłuższą historię, o czym wcześniej pisał na naszych łamach Maciej Kalwasiński w artykule zatytułowanym „Najbardziej zadłużony deweloper świata grozi bankructwem”.

Europa reaguje spadkami

W pierwszych godzinach handlu indeks Stoxx Europe 600 tracił 1,7 proc., zniżkując do najniższego poziomu od lipca. O ponad 2 proc. cofał się niemiecki DAX, który zbliżał się od góry do przebicia 15 000 pkt. (ostatnio przekroczonych w maju). Warto dodać, że od dziś główny indeks giełdy we Frankfurcie liczy nie 30, ale już 40 spółek. Kolor czerwony dominował na całym kontynencie i próżno było szukać giełdy, której główny indeks znajdowałby się na plusie.

Podobnie sytuacja wyglądała wśród indeksów sektorowych GPW, gdzie spadały wszystkie indeksy sektorowe, poza zdominowanym przez drożejący nieznacznie Cyfrowy Polsat (1 proc.) indeksem WIG-Telekomunikacja (0,06 proc.).

Tuż przed 11:00 flagowy WIG20 tracił 2 proc., cofając się do poziomu 2287 pkt. – najniżej od miesiąca. Na południe kierowały się także mWIG40 (-2,37 proc.), sWIG80 (-2,13 proc.) i szeroki WIG (-2,08 proc.).

Wśród indeksów sektorowych najgorzej radziło sobie górnictwo (-4 proc.), co ma związek z obawami o słabnący apetyt Chin na surowce. Po ok. 4 proc. solidarnie traciły JSW i KGHM, w przypadku Bogdanki było to blisko 5 proc.

W WIG20 jedynymi drożejącymi spółkami były wspomniany Polsat oraz Dino Polska (1,17 proc.).

Burzliwe oczekiwanie na Fed

Optymizmu próżno szukać także w notowaniach kontraktów na indeksy z Wall Street – w przypadku S&P500 można spodziewać się spadkowego otwarcia w okolicach -1,2 proc. Podobnego zachowania można oczekiwać od indeksów Nasdaq i Dow Jones.

Poza analizowaniem potencjalnego wpływu chińskich problemów na resztę świata, globalni – w tym przede wszystkim amerykańscy – inwestorzy czekają na środową decyzję Rezerwy Federalnej. Wrześniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku połączone będzie z prezentacją prognoz makroekonomicznych jego członków. W publikacji tej analitycy i inwestorzy szukać będą wskazówek dotyczących dalszego kształtowania się polityki monetarnej najważniejszego banku centralnego świata, która od lat dostarcza giełdom „paliwa” do wzrostów. Na środowym posiedzeniu w centrum uwagi znajdzie się kwestia "taperowania" czyli ograniczenia przez Fed zakupów aktywów.

Zawirowania na rynkach nie zdołały póki co istotnie podbić cen złota. Żółty metal wyceniany jest na 1757 USD za uncję, co oznacza, że drożeje zaledwie o 0,2 proc. Nieco mocniej (0,4 proc.) w górę szło srebro, aczkolwiek warto pamiętać, że oba metale szlachetne w ubiegłym tygodniu zostały solidnie przecenione.

O porannej sytuacji na rynku walutowym pisaliśmy tutaj.

