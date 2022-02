Obawa o unijne fundusze stała się realna

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Jarosław Kaczyński (24 proc.), Zbigniew Ziobro (22 proc.) i Donald Tusk (21 proc.) to według sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM pierwsza trójka odpowiedzialnych za ewentualne zamrożenie funduszy unijnych dla Polski.

Na Mateusza Morawieckiego, podobnie jak na szefową KE Ursulę von der Leyen, wskazuje w tym kontekście tylko co dziesiąty badany.

W sondażu Polacy ocenili też, na ile wysokie ich zdaniem jest prawdopodobieństwo, że na podstawie mechanizmu warunkowości KE faktycznie zablokuje nam eurofundusze. Prawie 60 proc. respondentów ocenia, że ryzyko jest bardzo lub raczej wysokie. Przeciwnego zdania jest ok. 23 proc. badanych, a co dziesiąty respondent uważa, że takiego zagrożenia nie ma w ogóle. Nieco mniej, bo ok. 7 proc., nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.(PAP)

reb/ dki/