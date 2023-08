Obalony prezydent Nigru trafi przed sąd? Junta ma jasne plany

Kraje bloku ECOWAS wysyłają siły szybkiego reagowania by przywrócić demokrację w Nigrze Kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) podjęły w czwartek decyzję o wysyłaniu sił szybkiego reagowania, by przywrócić demokrację w Nigrze oraz obalonego prawowitego prezydenta Mohameda Bazouma do władzy - poinformował prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara.