Obalamy mity. Bankowość internetowa dla nastolatków

fot. Peter Snaterse / Shutterstock

Bankowość elektroniczna to dziś powszechny kanał dostępu do konta w banku. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii pojawia się coraz więcej informacji, które mogą wprowadzać w błąd. W naszym artykule postanowiliśmy obalić kilka mitów i potwierdzić kilka faktów, z którymi możesz się spotkać na co dzień.

Czy pieniądze w banku są bezpieczne? Czy korzystanie z banku w telefonie wiąże się z ryzykiem? Na te i inne wątpliwości, znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście. Masz ich więcej? Napisz w komentarzu pod artykułem. A jeśli już dobrze znasz poniższe fakty, podziel się artykułem z kimś, kto Twoim zdaniem powinien go przeczytać.

1. Pieniądze w banku są bezpieczne – FAKT



Tak, Twoje pieniądze w banku są bezpieczne. Nic im nie grozi, jeżeli będziesz postępował zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. O tym, jakie są to zasady pisaliśmy w artykule To musisz wiedzieć. Bankowość internetowa dla nastolatków, a czego nie powinieneś robić - w tekście Tego nie rób. Złe nawyki nastolatków korzystających z bankowości internetowej. Co więcej, nawet gdyby doszło do bankructwa i upadku banku, nie stracisz pieniędzy. Twoje oszczędności do kwoty 100 tys. euro gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Antywirus zawsze ochroni moje pieniądze – MIT

Antywirus jest potrzebny, ale nie ochroni cię przed oszustami. Musisz pamiętać, by nikomu i nigdzie – poza stroną Twojego banku – nie podawać loginu i hasła do bankowości internetowej. Złodzieje, stosując rozmaite socjotechniki, próbują oszukać użytkowników bankowości internetowej i mobilnej. Czasami podają się za pracowników banków, innym razem fałszują korespondencję i podszywają się pod bank. O tym, jak rozpoznać fałszywe pismo, maila czy SMS z banku pisaliśmy tutaj.

3. Bankowość mobilna jest niebezpieczna – MIT

To nieprawda, że bankowość mobilna jest niebezpieczna. Jest tak samo bezpieczna jak bankowość internetowa. Nawet jeżeli zgubisz telefon, złodziej i tak nie dostanie się do Twoich pieniędzy. Bankowość mobilna zabezpieczona jest hasłem, które powinieneś znać tylko Ty. Złodziej musiałby zatem przełamać co najmniej dwa zabezpieczenia – najpierw telefonu, później aplikacji mobilnej.

4. Hasło do bankowości internetowej mogę podać przez telefon – MIT

Hasło do bankowości internetowej możesz podawać tylko podczas logowania się do systemu transakcyjnego. Jeżeli otrzymasz telefon, w którym ktoś podając się np. za pracownika banku poprosi cię o hasło do banku – odmów. Najprawdopodobniej będzie to próba oszustwa. Natomiast jeżeli dzwonisz do banku samemu, to konsultant może Cię poprosić o hasło telefoniczne. To inne hasło niż do bankowości internetowej. Tu nie musisz się niczego obawiać, bo sam inicjujesz kontakt z bankiem.

5. Mogę nadać swój własny login – FAKT

Nie musisz używać skomplikowanych loginów, które nadał Ci Twój bank. Możesz zdefiniować go samemu na tzw. przyjazny login. Podobnie jak to ma miejsce w serwisach z grami czy poczcie internetowej. Nie zwalnia Cię to jednak z zasad bezpieczeństwa – loginu nie powinieneś nikomu ujawniać. Nie powinien być też nazwą, którą posługujesz się w grach, na forach czy portalach społecznościowych.

6. Sieci WiFi są bezpieczne – MIT

Niestety, ale hakerzy mają swoje sposoby, by podsłuchiwać sieć WiFi. Raczej nic Ci nie grozi jeżeli korzystasz z WiFi w domu (bo masz sieć dobrze zabezpieczoną), ale odradzamy korzystanie z publicznego WiFi, podczas logowania do bankowości internetowej np. w kafejkach, kawiarniach czy w hotelu. Nie masz bowiem gwarancji, czy taka sieć nie jest na „nasłuchu”, a dane które wpisujesz do formularzy nie zostaną przechwycone.

7. Bank zablokuje przelew, jeśli przez pomyłkę wpiszę zły numer – MIT



Zawsze sprawdzaj dwa razy numer rachunku, na który zlecasz przelew. Jeżeli się pomylisz (a mimo wszystko wpiszesz technicznie poprawny numer), bank nie będzie wiedział, że popełniłeś błąd i zaksięguje ten przelew – pieniądze trafią do kogoś innego. Nawet jeżeli w polu odbiorcy wpiszesz prawidłowe dane. Jeśli pieniądze trafią do kogoś innego, ich odzyskanie będzie się wiązało ze skomplikowaną procedurą. Może być konieczne nawet postępowanie sądowe. Jeśli jednak już się to wydarzy, niezwłocznie skontaktuj się z infolinią Banku, doradca doradzi Ci, jakie należy podjąć kroki.

Artykuł jest częścią projektu „Bankowość internetowa od podstaw” przygotowanego we współpracy z Santander Bank Polska.