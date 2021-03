Obajtek z milionową zniżką na apartament, a Orlen sponsorem akademii piłkarskiej należącej do dewelopera? Spółka odpowiada

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Nie jest prawdą, że PKN Orlen został sponsorem piłkarskiej akademii, która jest własnością dewelopera wymienionego w artykule "Gazety Wyborczej" - poinformowała w niedzielę spółka.

PKN Orlen twierdzi, że opublikowany w niedzielę w "Gazecie Wyborczej" tekst, odnoszący się do prezesa Daniela Obajtka, zawiera "manipulacje i kłamstwa". Jak zaznaczyła spółka w oświadczeniu, stroną umowy jest Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno", w którego władzach nie zasiada przedstawiciel żadnego z kilkunastu sponsorów.

Również założyciel i dyrektor Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno Grzegorz Raus w oświadczeniu napisał, że jest ona stowarzyszeniem, w którego "władzach nie zasiada żaden przedstawiciel sponsora". "Kwoty sponsoringowe wydajemy tylko i wyłącznie na cel statutowy, jakim jest szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży" - zaznaczył.

Jak napisała w niedzielę "Gazeta Wyborcza", prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w 2018 r. - po objęciu funkcji w spółce - kupił 197-metrowy apartament na warszawskim luksusowym osiedlu, płacąc za niego 1,3 mln zł, czyli 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. Według gazety według cennika dewelopera - firmy Profbud - koszt metra kwadratowego wynosił 12,5 tys.

Jak podkreślił Profbud w oświadczeniu przesłanym PAP, "na rynku nowych mieszkań występuje następująca zależność – im większe mieszkanie, tym cena lokalu za mkw. jest niższa". Profbud wskazał raporty firmy Emmerson Evaluation czy NBP, w których przedstawiono średnie ceny mieszkań w Warszawie. "W 2018 r. ceny nowych mieszkań na Bemowie wynosiły średnio 7 tys. zł za m kw." - wskazał deweloper.

Jak napisała "GW", prezes Profbudu "działa w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno". "Profbud został sponsorem tytularnym Akademii właśnie w 2018 r. W tym samym roku jej sponsorem strategicznym został Orlen prezesa Obajtka" - napisała gazeta, dodając, że "Orlen został sponsorem piłkarskiego przedsięwzięcia dewelopera". W 2021 r. sponsorem głównym Akademii została też Energa, należącą już do grupy Orlenu - dodała "GW".

"Profbud Arena, ówczesna Hala Krosno powstała w 2015 r. Profbud sponsorem Beniaminka jest od 2013 r., kiedy zaczęliśmy realizować turniej piłkarski dla dzieci" - podkreślił w oświadczeniu dyrektor Akademii.

PKN Orlen ogłosił z kolei, że jako największy mecenas polskiego sportu wspiera go na poziomie zawodowym i amatorskim. Wśród wspieranych akademii piłkarskich jest m.in. akademia piłkarska przy klubie Lechia Gdańsk oraz przy klubie Wisła Płock - wskazała spółka.

"Na południu Polski wspierany jest Beniaminek Krosno, który jest jedną z najlepszych akademii piłkarskich w kraju. Akademia ta działa od 14 lat. Jej wychowankowie zasilają szeregi klubów polskiej Ekstraklasy m.in. takich jak: Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków, Górnik Zabrze. W Akademii szkoli się ponad 600 adeptów futbolu z regionu Podkarpacia, gdzie PKN Orlen prowadzi swoją działalność biznesową w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów" - brzmi oświadczenie PKN Orlen.

Profbud napisał z kolei w oświadczeniu: "Jesteśmy tytularnym sponsorem szkółki piłkarskiej, a nie jej właścicielem. Nikt ze spółki nie zasiada we władzach szkółki piłkarskiej Beniaminek. Spółka ani nikt z jej władz nie czerpie żadnych korzyści ze współpracy ze szkółką piłkarską".

"PKN Orlen szczególną wagę przykłada do wsparcia inicjatyw i projektów w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. W ten sposób przyczynia się do rozwoju młodych talentów w różnych dyscyplinach sportu, m.in. w siatkówce, koszykówce, lekkiej atletyce i piłce nożnej. Rocznie programami piłkarskimi objętych jest ok. 7 tys. dzieci w całej Polsce" - oświadczył PKN Orlen.

Spółka zaznaczyła, że każda umowa sponsoringowa PKN Orlen jest realizowana w oparciu o restrykcyjne procedury regulujące zakup i rozliczanie tego typu usług. Regulacje te wykluczają możliwość czerpania jakichkolwiek korzyści przez podmioty trzecie, w tym innych sponsorów danego projektu - podkreślono.

"PKN Orlen poprzez działania sponsoringowe wzmacnia rozpoznawalność marki, ale również wypełnia obowiązki wynikające z CSR. Jego zaangażowanie jest formą dialogu ze społecznościami lokalnymi w tych rejonach, w których prowadzi działalność operacyjną. Łączenie naszego zaangażowania w sponsoring sportowy, który ma wieloletnią tradycję z niepopartymi faktami i insynuacjami jest nadużyciem" - brzmi oświadczenie Orlenu.(PAP)

