Obajtek kupił część leśniczówki. Mimo jasnego zakazu z góry

Hołownia: Sejm, aby skutecznie działał, potrzebuje 231 posłów Sejm, aby skutecznie działał, potrzebuje 231 posłów; nikt nie może mieć wątpliwości, co do legitymacji tego Sejmu - powiedział marszałek Szymon Hołownia, który odnosił się do wątpliwości ws. głosowania nad budżetem bez pełnego składu Sejmu.