Obajtek: Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany

fot. Bartosz Frydrych / / FORUM

Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany dla dwóch polskich koncernów paliwowych - powiedział w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Przecież Orlen kupuje też ropę dla wszystkich krajów nadbałtyckich, my kupujemy również ropę dla państwa czeskiego, a nie kupujemy tak naprawdę, w 100 procentach dla naszej gospodarki. Czyli nie mamy efektu skali. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ja generalnie, zgodnie z prawem, nie mogę znać umów na zakup ropy przez Lotos, ani też Lotos nie może mieć wglądu do umów podpisanych przez Orlen. I w tym momencie jesteśmy bardzo mocno rozgrywani" - mówił w "Radiu Gdańsk" szef PKN Orlen.

Dodał, że scentralizowanie zakupu ropy naftowej da polskiej stronie "większą pozycję negocjacyjną".

Podkreślił, że to między innymi możliwość scentralizowania zakupu ropy naftowej stała za decyzją o fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos.

„Jeżeli ktoś kupuje w minimalnych ilościach - idzie do sklepu, w większych ilościach, idzie do hurtowni, a w bardzo dużych ilościach idzie do producenta. I tak samo jest z ropą. Jeżeli przekroczymy 40 milionów ton, to automatycznie mamy większą pozycję rozmawiać z narodowymi koncernami, które prowadzą wydobycie. A jeżeli mniej ropy kupujemy, to nie kupujemy od koncernów narodowych, ale od drugiego czy trzeciego pośrednika" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że scentralizowanie zakup ropy naftowej będzie miało "przełożenie na ceny paliw" na stacjach. „Cena paliw na stacjach będzie zdecydowanie bardziej stabilna i sądzę, że będzie niższa" - ocenił.

"Jeżeli mówimy o Lotosie, to proszę zobaczyć, że w czasie pandemii zamknięto pięć rafinerii w Europie i następne rafinerie przygotowane do zamknięcia. Lotos nie ma szansy bytu, bo Lotos ma tylko nogę rafineryjną. Brakuje mu nie tylko petrochemii, ale też energetyki i rozwiniętego detalu" - mówił Obajtek.

Zwrócił uwagę, że "BP ma więcej stacji od Lotosu w Polsce, choć nie ma rafinerii". "Gdy zmieniają się uwarunkowania klientów, w momencie, gdy za 10-15 lat będzie bardziej chodziło o wodór, a nie tradycyjne paliwa, Lotos nie będzie miał szansy bytu" - ocenił.

Zdaniem Obajtka, Grupa Lotos nie jest też odporna na "makroekonomię i czynniki makroekonomiczne". "Lotos jest firmą o jednym filarze i w momencie gdy przychodzi kryzys, Lotos ma zawsze słabsze parametry" - zaznaczył.

PKN Orlen otrzymał 14 lipca 2020 r. warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się z zobowiązań przedstawionych przez Orlen.

Środki zaradcze obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w produkcji paliw i działalności hurtowej, w logistyce paliw, działalności detalicznej, w produkcji paliwa lotniczego i asfaltu.

Przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii i sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

rop/ drag/