Obajtek: Zakup grupy medialnej pozwoli lepiej dotrzeć do naszych klientów

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, a w przypadku Orlenu pomoże rozwijać segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną - powiedział w PR24 Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Grupa Orlen złożyła ofertę zakupu wydawnictwa Polska Press. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times", czy "Dziennika Polskiego", a także 20 dzienników regionalnych oraz 120 lokalnych tygodników. Wydawnictwo jest również właścicielem 500 portali internetowych.

"To jest biznes. Nie tylko przejęliśmy grupę Ruch, ale również budujemy swój dom mediowy Sigma Bis" - powiedział Obajtek.

Według Obajtka dom mediowy "nie tylko kupuje powierzchnie reklamowe i czas antenowy, ale również może być brokerem sprzedaży".

"Mając swoje media również możemy lokować tam swoje produkty poprzez dom mediowy, ale również możemy lokować jako Orlen" - dodał prezes Orlenu.

Zdaniem Obajtka zakup grupy Polska Press pozwoli lokować w mediach produkty zarówno dla klientów Orlenu (4 mln członków programu lojalnościowego), jak i przejętej niedawno Grupy Energa (3 mln klientów).

"Tak robią duże koncerny na całym świecie" - stwierdził. "Nośniki mediowe są dziś po to, by robić biznes, docierać do klientów" - dodał. Jako przykład Obajtek podał Amazon i Renault.

Zdaniem prezesa Orlenu zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, zwłaszcza w przypadku płockiego koncernu, który rozwija segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną.

Orlen poinformował, że akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów.

Według Orlenu, Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

"Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku" - podano w komunikacie Orlenu.

"Patrząc z perspektywy pojedynczych witryn, największą liczbę realnych użytkowników na poziomie 10,4 mln posiada naszemiasto.pl" - dodano.

Według Orlenu tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat.

"Uzupełnienie portfolio mediowego PKN Orlen o podmiot zarządzający prasą drukowaną i mediami cyfrowymi, umożliwi stworzenie kompleksowej i konkurencyjnej oferty w obszarze reklamy" - dodano.

Sasin: Silny multi-branżowy koncern będzie częścią polskiej gospodarki na wiele pokoleń

Dzisiejsza akwizycja dokonana przez PKN Orlen to rozwój segmentu medialnego grupy. Silny multi-branżowy koncern będzie częścią polskiej gospodarki na wiele kolejnych pokoleń - napisał na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Dzisiejsza akwizycja dokonana przez @PKN_ORLEN to rozwój segmentu medialnego grupy. Martwi fakt, że opozycja widzi wszystko w perspektywie najbliższych wyborów i własnych wyimaginowanych obaw. Silny multi-branżowy koncern będzie częścią polskiej gospodarki na wiele kolejnych pokoleń" - napisał na Twitterze w poniedziałek Sasin.

