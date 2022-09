Obajtek: W sytuacji kryzysu strategiczne branże muszą być wspierane

Linia bezpośrednia. Nowy pomysł resortu rozwoju i technologii

Pracujemy w ministerstwie nad nowym rozwiązaniem, czyli linią bezpośrednią. Jeżeli inwestor chciałby wybudować fabrykę i źródło wytwarzania prądu, to miałby możliwość podłączenia go bezpośrednio do fabryki - powiedział we wtorek wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.