Obajtek: Orlen posiada część kapitału na projekty jądrowe

Posiadamy część kapitału na projekty jądrowe - oświadczył we wtorek w radiu RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W poniedziałek Orlen wraz z koncernem Synthos wskazały siedem pierwszych potencjalnych lokalizacji pod reaktory BWRX-300 projektu GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH).

"Część kapitału posiadamy" - powiedział Obajtek we wtorek w Radiu RMF FM, dodając, że "w miarę zaawansowania będziemy szukać odpowiedniego kapitału". "Mamy możliwości, wiemy jak dokonać montażu finansowego i na te lokalizacje posiadamy i będziemy posiadać część kapitału" - dodał. Przypomniał, że w projektach jądrowych Orlen ma wspólnika, ponieważ inwestycje będą realizowane w ramach spółki z Synthosem - Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Wstępnie wskazane lokalizacje to: Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca Tarnobrzeg i Stalową Wolę, oraz okolice Warszawy. W miejscach tych prowadzone będą teraz szczegółowe badania, które mają potrwać ok. dwóch lat.

OSGE podpisało umowy o współpracy, której celem jest zapewnienie finansowania planów budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce, z czterema bankami: BGK, Pekao, PKO BP i Santander Bank Polska. Jak poinformowała OSGE, sygnatariusze umowy będą wspólnie pracować nad przygotowaniem optymalnego modelu finansowania budowy reaktorów i następnie zabezpieczeniem niezbędnego finansowania. W umowie wskazano, że strony są świadome wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski, a jednocześnie uznają, że projekt będzie miał duże znaczenie dla dekarbonizacji kraju.

"Największe banki w Polsce uwierzyły w nasz projekt i są gotowe wziąć udział w finansowaniu transformacji energetycznej naszego kraju. Skala naszych inwestycji plasuje je wśród największych w kraju, ale grono partnerów, z którymi zamierzamy to zrobić, jest gwarancją sukcesu. Ta umowa pokazuje, że projekt jest bankowalny" - powiedział szef rady nadzorczej OSGE Jarosław Grodzki, cytowany w komunikacie spółki.

Jak zaznaczyło OSGE, współpraca między spółką a bankami ma uwzględniać możliwe wsparcie ze strony amerykańskich rządowych instytucji finansowych. W poniedziałek amerykański EXIM Bank oraz U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ogłosiły, że oferują odpowiednio do 3 mln dol. i do 1 mld. dol na wsparcie dla planów budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce.

OSGE przypomniało, że 23 marca br. podpisana została umowa na współfinansowanie rozwoju tej technologii. OSGE wraz z innymi klientami GEH - kanadyjskim OPG i amerykańskim TVA będą współfinansować prace projektowe. Umowa zakłada współfinansowanie przygotowania projektu uniwersalnej części elektrowni (standard design) z reaktorem BWRX-300, oraz szczegółowych projektów wykonawczych (detailed design) m.in. dla budynku reaktora wraz ze znajdującymi się wewnątrz urządzeniami, wliczając reaktor. Porozumienie opiewa na łączną kwotę ponad 400 mln dol.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać dla OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Kolejny, zgodnie z planami OSGE - ma powstać w Polsce do końca dekady.(PAP)

