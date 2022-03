Obajtek: Orlen po raz kolejny w tym tygodniu obniża ceny paliw

Po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach - napisał w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, litr oleju napędowego ma stanieć o 20 groszy i kosztować średnio 7,35 zł, a litr benzyny - o 15 groszy do średnio 6,64 zł. Analitycy e-petrol.pl zwrócili w środę uwagę, że w kraju spadają głównie ceny Pb 95 średnio o 7 gr/l . ON i LPG znów drożeją.

"Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. (...) Działamy aktywnie, by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie" - napisał Obajtek.

