Obajtek: Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie

Grupa Orlen potwierdziła odkrycie dodatkowych 500 mln m sześc. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja - poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc.

Jak wskazano w komunikacie prasowym, potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski), to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4.

"Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln m sześc. Jednakże analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe" - napisano.

Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m3 nowych zasobów gazu ziemnego. Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania Polski pic.twitter.com/qsrX1kdAUZ — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 14, 2023

Dodano, że otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc., włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie obecnie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.

Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016-2018, do infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka podłączono otwory Jastrzebiec-2 i Jastrzebiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie. (PAP Biznes)

