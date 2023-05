Obajtek: Orlen musi zarabiać, ale nie ma nadmiarowych zysków

PKN Orlen, aby inwestować, musi zarabiać - stwierdził prezes spółki Daniel Obajtek, przypominając, że stworzył multienergetyczny, przejmując Grupę Energa, Grupę Lotos i PGNiG, aby przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną. Zaznaczył też, że ceny paliw mogą być "jeszcze zdecydowanie niższe".

Daniel Obajtek stwierdził w rozmowie z Programem I Polskiego Radia, że od kilku lat podejmowano działania umożliwiające dostosowanie się do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. "Dlatego robiliśmy proces łączenia spółek, dlatego przejmowaliśmy Lotos, PGNiG, Energę" - dodał.

Odnosząc się do kosztów związanych z niezbędnymi inwestycjami, zwrócił uwagę, że "transformacja paliwowo-energetyczna to nie są miliony, to są miliardy". "I przez to, że mamy odpowiedni poziom przychodów, odpowiednią ekspozycję na rynkach europejskich, mamy możliwość przeprowadzenia transformacji" - ocenił prezes PKN Orlen. Przypomniał, że w samej strategii Grupy Orlen do 2030 roku zapisano 320 mld na inwestycje.

"Stworzyliśmy duży koncern, który stabilizuje sytuację paliwowo-gazowo-energetyczną. I dzięki temu, i dzięki działaniom rządu, mamy jedne z najniższych cen w Europie. Ja wiem, że jest drogo, ale to nie jest spowodowane z naszej winy. To jest spowodowane kryzysem. Wcześniej COVID. Teraz sytuacja wojenna. Graniczymy z krajem, który został brutalnie napadnięty. I tak naprawdę robimy wszystko, żeby tę sytuację stabilizować, i Polacy to widzą" - oświadczył Obajtek.

Przemawiając podczas Ulu, czyli konwencji programowej PiS-u, szef koncernu stwierdził, że mamy najniższe ceny paliw w Europie. I jego zdaniem mogą one jeszcze spaść.

- Nie dlatego zarabiamy, że mamy duże marże, zarabiamy, bo nie zarabiają już w Polsce mafie paliwowe. Zarabia budżet, zarabiają Polacy. Dlatego możemy stabilizować ceny - zaznaczył. I dodawał, że jego zdaniem ceny, jeśli chodzi o paliwa, będą jeszcze zdecydowanie niższe.

Obajtek podkreślił, że aby realizować inwestycje, koncern musi zarabiać. Zapewnił jednocześnie, że Orlen nie ma nadmiarowych zysków.



