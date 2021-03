Obajtek: Dworek na Pomorzu kupiłem za swoje pieniądze

fot. Zbyszek Kaczmarek / FORUM

Kupiłem za swoje prywatne pieniądze zabytek, który praktycznie był ruiną, doprowadziłem do tego, że nie został on zniszczony i przekazałem go fundacji na 30 lat; i z tego tytułu robi się wielki wrzask - powiedział w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen pytany w poniedziałek w TVP Info, o kupiony przez niego dworek na Pomorzu.

Powiedział, że kupił za swoje prywatne pieniądze zabytek, "który praktycznie był ruiną". "Doprowadziłem do tego, że nie został on zniszczony i przekazałem ten zabytek fundacji" - stwierdził prezes PKN Orlen.

Jak mówił, pierwsza fundacja nie do końca sobie mogła z tym poradzić w czasie pandemii, dlatego dworek przejęła następna fundacja. "Przejęła to fundacja na następne 30 lat. I z tego tytułu robi się wielki wrzask" - dziwił się Obajtek.

Przypomniał, że zabytki w Polsce są finansowane przez fundusze strukturalne, przez urzędy wojewódzkie, ale również przez dziedzictwo kultury. "I nie jest to nic dziwnego i nieraz jak, jedziemy przez ten nasz piękny, kraj widzimy pałace, dworki i czasami w tych pałacach, dworkach mieszkają ludzie, którzy są właścicielami i również na to otrzymali finansowanie, bo im się należało. Tak samo widzimy zamki, pałace, gdzie są hotele, gdzie jest spa i również były finansowane z pieniędzy strukturalnych, czy też z innych środków zewnętrznych" - powiedział prezes PKN Orlen.

"I nikt z tego tytułu nie robi w żadnym wypadku wrzasku, uszczypliwości, a ja kupiłem za swoje pieniądze, przekazałem fundacji na 30 lat, przekazałem dzieciom niepełnosprawnym. Proszę mi pokazać, czy ktoś w ten sposób robi? I próbuje się na mnie wylewać falę - oczywiście przez "Gazetę Wyborczą" tylko i wyłącznie - zarzutów, czyli pokazujemy, że w Polsce nie należy widzieć drugiego człowieka, nie należy pomóc dzieciom niepełnosprawnym" - zaznaczył Obajtek.

autor: Edyta Roś