ORP Orzeł jest w opłakanym stanie? KO domaga się pilnej kontroli NIK w Marynarce Wojennej

Młodzi pompują w gry majątek. Jak ustrzec się przed niechcianymi płatnościami?

Karnet bojowy, dodatkowe ubrania i broń – to wydatek rzędu co najmniej kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Młodzi pompują w gry pieniądze, nierzadko bez wiedzy rodzica. Eksperci radzą, by podpinać do gier osobne karty i ustalać limity dla płatności internetowych. Tak można zabezpieczyć konto bankowe przed niechcianymi zakupami.