Rosnące ceny energii barierą dla działalności 74 proc. firm

Do Portu w Gdańsku w sierpniu przypłynęło ponad 1 mln ton węgla

Tylko w sierpniu do portu w Gdańsku sprowadzono ponad 1 mln ton węgla; do końca roku może być to od 4 do 5 mln ton – poinformował w czwartek wiceprezes Morskiego Portu Gdańsk Sławomir Michalewski. Dodał, że w sumie przez cały 2022 r. w porcie przeładowanych może być ok. 6 mln ton węgla.