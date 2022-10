ONZ: uprawy koki w Kolumbii są największe w historii

"ABC": Palestyńczycy dostali religijny zakaz kupowania w sklepach firmy Zara

Palestyński lider religijny Mahmud Habbasz, doradca przywódcy Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, wydał fatwę zakazującą Palestyńczykom kupowania w sklepach hiszpańskiej sieci odzieżowej Zara. To reakcja na spotkanie właściciela sklepów tej firmy w Izraelu Joeya Schwebla z przywódcą izraelskiej radykalnej prawicy - podał w sobotę hiszpański dziennik "ABC" za palestyńską agencją Wafa. Habbasz wezwał władze krajów islamskich na całym świecie do przyłączenia się do bojkotu.