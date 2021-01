OFE przyniosły stratę w 2020 r.

fot. Piotr Zajda / Shutterstock

W grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc., a wartość ich aktywów wzrosła do 148,6 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. W całym 2020 r. fundusze te są jednak pod kreską, ze średnią stratą na poziomie 2,3 proc.

"Sam grudzień przyniósł kontynuację wzrostów, zapoczątkowanych w listopadzie. Rynkom sprzyjało m.in. przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, porozumienie w sprawie brexitu oraz rozpoczęcie programów szczepień. Na fali wzrostów znalazła się także warszawska giełda. Szeroki indeks WIG wzrósł o +8,3 proc., więcej niż niejeden światowy indeks. Fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są głównie polskimi akcjami, zarobiły średnio +7,2 proc." - napisano w raporcie.

Analitycy wskazali, że w grudniu OFE zarobiły średnio 7,2 proc. Na dole zestawienia znalazło się OFE PZU „Złota Jesień”, którego jednostka zyskała na wartości 6,4 proc., zaś na szczycie jest Aviva OFE, z wynikiem 7,9 proc.

Wynik OFE za cały 2020 r. jest ujemny i wynosi -2,3 proc. W okresie 5-letnim OFE zarobiły średnio 32,2 proc.

"W grudniu, dzięki kontynuacji wzrostów na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie dobrym wynikom inwestycyjnym, aktywa wzrosły o solidne 7 proc. (10 mld zł) do 148,6 mld zł. Sam wynik z zarządzania szacujemy na 10,1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat wyniosło natomiast -0,3 mld zł, na co złożyły się składki otrzymane z ZUS (+246 mln zł, w całym roku wyniosły 3,2 mld zł) oraz przelew do ZUS z tytułu +suwaka+ (-503 mln zł, w całym roku 5,7 mld zł)" - podano w raporcie.

"Ostatnie bardzo dobre dwa miesiące pozwoliły na odrobienie większości koronawirusowych strat z początku roku. Ostatecznie po 12 miesiącach wartość aktywów jest o 4,1 proc. niższa rdr" - dodano.

Jak wskazują analitycy, mimo ataku globalnej pandemii COVID-19, zamknięcia gospodarek, recesji i gwałtownych korekt na rynkach, większość indeksów akcji kończy rok z pozytywnym bilansem.

"To w dużym stopniu zasługa bezprecedensowej interwencji rządów i banków centralnych. Indeksy giełdowe rynków rozwiniętych osiągnęły nowe rekordy wszechczasów. Największym wygranym okazał się sektor nowych technologii – amerykański indeks Nasdaq zakończył rok z 44 proc. zyskiem, a indeks S&P500 wzrósł o ponad 16 proc. Na Starym Kontynencie zyski nie były tak spektakularne, mimo to wiele indeksów zdołało odrobić straty poniesione w okresie luty – marzec" - napisano w raporcie.

Niemiecki DAX wzrósł o prawie 4 proc. Na warszawskiej giełdzie rozwój wydarzeń był mniej pozytywny. Bardzo dobre ostatnie dwa miesiące roku pozwoliły na odrobienie większości strat, mimo to indeks szerokiego rynku WIG kończy rok pod kreską (-1,4 proc). Z głównych indeksów najsłabiej radził sobie WIG20, który stracił 6,5 proc. Za to honor polskiej giełdy uratowały spółki najmniejsze. Indeks sWIG80 okazał się być jednym z najlepszych na świecie, zyskując +33,6 proc., dzięki czemu wrócił w pobliże szczytów z 2017 r.

Wraz z powrotem poziomu aktywów w pobliże stanu sprzed pandemii wraca temat przekształcenia OFE.

"Fundusze emerytalne kolejny miesiąc z rzędu odrabiały straty wywołane pojawieniem się pandemii COVID-19. Obecnie wartość ich aktywów jest już nieznacznie niższa niż przed jej wybuchem. Biorąc pod uwagę wysiłki rządów, by wspierać gospodarki oraz rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi, można mieć nadzieję, że już w najbliższym czasie wszystkie straty zostaną odrobione" - powiedziała, cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

"To oznacza, że warto wrócić do tematu reformy OFE. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, musimy wypracować takie rozwiązania, by członkowie funduszy mogli komfortowo decydować o przyszłości zgromadzonych środków na zabezpieczenie emerytalne, a podmioty zobligowane do wykonania reformy miały odpowiedni czas na przygotowanie się do niej oraz możliwość bezpiecznego jej przeprowadzenia – dodała.

Stopy zwrotów OFE za grudzień 2020 r., ostatnie 12 miesięcy i 36 miesięcy, w proc.:

grudzień 12 miesięcy 36 miesięcy Aviva OFE 7,9 -1,5 -9,6 AXA OFE 7,5 -1,6 -12,0 OFE Pocztylion 7,4 -0,8 -9,6 PKO BP Bankowy OFE 7,3 -3,5 -12,5 Nationale-Nederlanden OFE 7,2 1,8 -10,4 Aegon OFE 7,2 -1,0 -9,5 MetLife OFE 7,1 -2,5 -10,8 Generali OFE 7,0 -4,1 -12,6 Allianz Polska OFE 6,7 -4,2 -11,6 OFE PZU "Złota Jesień" 6,4 -2,6 -11,8

Źródło: IZFiA, Analizy .pl

(PAP Biznes)

kk/ ana/