OFE na wielkich giełdowych zakupach

gpw.pl

Otwarte Fundusze Emerytalne wydały w grudniu 2020 roku na zakupy netto aż 1,5 mld zł - wynika z danych DM Trigon. To najwyższe miesięczne poziomy zakupów od 2013 roku.

Zakupy przebiły nawet poziom z czerwca tego roku, gdy saldo zbliżyło się do 1,5 mld zł. Wówczas OFE w zakupach przeważały jednak akcje zagraniczne w stosunku do polskich, w grudniu 2020 roku było jednak na odwrót. Poza Polską OFE zakupiły netto papiery warte 506 mln zł, w kraju było to 978 mln zł.

Najwięcej na nowe akcje, zarówno polskie, jak i zagraniczne, wydały Nationale Nederlanden i Aviva. Większość pozostałych funduszy również była po stronie kupującej, wyłamały się tylko PZU i MetLife, sprzedając część polskich akcji.

/ Trigon DM

- OFE mają najniższy udział depozytów w aktywach od reformy z 2014 roku. Możliwe, że przyczyniły się do tego opłaty wprowadzane przez banki za wysoki stan depozytów na koniec roku - zauważyli analitycy Trigona. Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła w grudniu o 1,6pp m/m do 77,1 proc. i jest powyżej progu 75 proc., który miał obowiązywać według planu odłożonej reformy funduszy.

- OFE na koniec 2020 r. alokowały 60,85 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,55 proc. - wynika z kolei z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,56 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 18,78 proc.

Udany grudzień nie uratował 2020 roku

W sumie aktywa netto OFE sięgnęły na koniec 2020 roku 148,6 mld zł. - Napływy z ZUS wyniosły w grudniu 255 mln zł (3,2 mld zł w całym 2020), natomiast grudniowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 503 mln zł (5,7 mld zł w całym 2020) - podaje DM Trigon.

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w grudniu o 7,2 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Aviva OFE (+7,9 proc.), a najgorszy PZU OFE (+6,4 proc.). W całym 2020 roku najlepszy był Pocztylion OFE (-0,8 proc.), a najgorszy Allianz OFE (-4,2 proc.). Dla porównania WIG w grudniu 2020 roku zyskał 8,3 proc., a w całym 2020 roku stracił 1,4 proc. Więcej na temat notowań funduszy pisaliśmy w artykule "OFE przyniosły stratę w 2020 roku".

DM Trigon/Adam Torchała