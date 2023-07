OBWE uznało Rosję za państwowego sponsora Grupy Wagnera

PiS chce wydłużyć pomoc zbożową i nawozową dla rolnictwa. Wydał już 420 mln zł Do tej pory w ramach dopłat do skupu zboża przelano na konta rolników prawie 420 mln zł. - Rząd kierunkowo przyjął rozwiązania, mające na celu m.in. wydłużenie pomocy zbożowej i nawozowej dla rolników - poinformował we wtorek minister rolnictwa Robert Telus