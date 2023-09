O tym muszą pamiętać studenci, jeśli pracowali w wakacje

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia - przypomina NFZ.

fot. Benoit Doppagne / / ZUMA Press

W sytuacji, gdy student podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu nawiązania w wakacje stosunku pracy, po zakończeniu umowy, obowiązkiem rodzica albo uczelni jest ponowne zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego się nie zrobi, student straci prawo do bezpłatnego leczenia.

"Nie każda praca studenta rodzi konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to sytuacji, gdzie umowa, którą zawarł młody człowiek, wymagała zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Tak jest zawsze w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. W przypadku umów zlecenia zawieranych ze studentem do 26. roku życia nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne" – wyjaśniła rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia Beata Kopczyńska.

Jak przekazał NFZ, wciąż zdarza się, że rodzice zapominają o ponownym zgłoszeniu i kiedy dziecko idzie do lekarza, wtedy dowiadują się, że nie ma ubezpieczenia.

Student, który nie ukończył 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica, jako członek rodziny. Jeśli rodzic jest nieubezpieczony, albo student ukończył 26. rok życia, a nie pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia, na jego wniosek. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może być ubezpieczony jako członek rodziny nawet wtedy, gdy skończy 26 lat.

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych! Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu. Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ mir/