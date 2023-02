O projektach zdecyduje kampania? "Tylko dobre lub niezbędne". Minister rozwoju komentuje doniesienia

Robimy przegląd projektów pod kątem możliwości ich wdrożenia, nie chodzi jednak o względy wyborcze - powiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda pytany o listę ministerialnych projektów, które - według mediów - mają być ograniczone w roku wyborczym.

Flagowe projekty, kampanijne oręże PiS

W środę "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że w rządzie powstała lista 191 projektów ustaw przygotowanych przez poszczególne ministerstwa; podzielono je na kilka kategorii. Im dalsza, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że projekt ustawy wyjdzie z rządu. Jak powiedziała "DGP" osoba z rządu, lista ma być okrojona do mniej więcej 50, a na liście niezbędnych rozwiązań jest m.in. 14. emerytura czy tani kredyt mieszkaniowy.

"To flagowe projekty, które mają być kampanijnym orężem PiS i dać mu wyborczy bonus. Co ciekawe, na liście projektów do uchwalenia nie ma, przynajmniej na razie, zapowiadanego podatku od pustostanów. To może sugerować, że w rządzie są obawy, że wprowadzenie nowej daniny w roku wyborczym (...) może nie być korzystne dla rządzącego ugrupowania" – napisał "DGP".

"Nie chodzi o jakieś szczególne względy wyborcze"

Minister rozwoju pytany podczas konferencji prasowej o te doniesienia, odparł: "rzeczywiście robimy przegląd projektów pod kątem możliwości ich wdrożenia". Zastrzegł, że nie chodzi o jakieś "szczególne względy wyborcze". "W tym roku mamy bardzo dużo projektów, natomiast możliwości przerobowe polskiego parlamentu są ograniczone" - wskazał, zaznaczając, że Sejm pracuje intensywniej niż w poprzednich latach.

Podkreślił, że nie obawia się o projekty przygotowane w resorcie rozwoju. "Większość projektów jest priorytetowa. Chodzi o +Bezpieczny kredyt 2 proc.+ i konto mieszkaniowe, rozwiązania dotyczące budynków bez pozwoleń powyżej 70 mkw., ustawa deregulacyjna, te wszystkie elementy będą wprowadzane i nie ma żadnego zagrożenia z punktu widzenia prac legislacyjnych" - zapewnił.

Pytany o projekt przepisów ws. ograniczeń w hurtowym nabywaniu mieszkań poinformował, że trwają „drobne dyskusje nad kształtem przepisów”. "Zakładam, że w lutym będziemy procedować te rozwiązania" - przekazał. "Nie ma mowy o jakimś wycofywaniu się z tych rozwiązań. Myślimy o najbardziej optymalnym rozwiązaniu" - powiedział Buda.

W drugiej połowie stycznia resort rozwoju poinformował o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Jak podało MRiT, projekt ogranicza liczbę lokali mieszkalnych, jakie w ciągu roku będzie mogła nabyć osoba (w tym osoba prawna) posiadająca co najmniej 5 innych lokali mieszkalnych. Dodatkowo nabycie lokalu mieszkalnego przez właściciela co najmniej 5 lokali objęte zostanie wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 6 proc. (PAP)

