O krok bliżej do podwyżek dla pracowników ZUS. Związkowcy zostaną zaproszeni do rozmów

Banki się kurczą, a ludzie tracą pracę. Coraz mniej placówek i etatów

Z miesiąca na miesiąc kurczy się sieć placówek bankowych w Polsce. Obecnie jest ich już mniej niż 10,6 tys. – to o spadek o 30 proc. w porównaniu do danych sprzed dekady. Instytucje likwidują placówki, a wraz z nimi etaty w oddziałach. Dziś więcej bankowców pracuje już w centralach niż w sieci sprzedaży. A to jeszcze nie koniec cięć.