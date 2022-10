O ile wzrosną rachunki za prąd? Ekonomiści mają dobre wieści

fot. Bacho / / Shutterstock

"Pomimo niespotykanego szoku energetycznego podwyżki cen prądu nie będą bezprecedensowe" - przewidują analitycy Citi Handlowego. Dzięki temu niższa, niż wcześniej zakładano, będzie również inflacja.

"W ubiegłym tygodniu rząd zaprezentował plan wprowadzenia limitu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (693 zł/MWh), a także dla małych i średnich firm, odbiorców wrażliwych oraz samorządów (785 zł/MWh). W przypadku gospodarstw domowych oznacza to podwyżkę cen o około 70% w porównaniu z bieżącym rokiem" - wyliczają ekonomiści Citi Handlowego.

Zwracają jednak uwagę, że nowe limity są wprowadzane obok (a nie zamiast) wcześniejszego zamrożenia cen energii dla gospodarstw zużywających rocznie do 2 MWh. "Ponad 51% gospodarstw domowych nie przekracza tego limitu, a pozostałe gospodarstwa będą płacić wyższe rachunki tylko w tej części, która przekracza 2 MWh" - wskazują. A to oznacza, że "w praktyce podwyżka cen prądu dla większości gospodarstw domowych będzie niewielka".

Proponowane przez rząd rozwiązania spowodują, że rachunki niektórych gospodarstw domowych wzrosną drastycznie (np. tych ogrzewających dom czy mieszkanie prądem), a innych wcale. Równocześnie nie zachęcają większości do istotnego ograniczenia zużycia.

O ile mogą wzrosnąć rachunki za prąd? Według szacunków analityków Citi Handlowego uwzględniających strukturę zużycia prądu średnio będzie to od dziesięciu do kilkunastu procent (w zależności od wzrostu opłat dystrybucyjnych).

"Pomimo niespotykanie silnego szoku energetycznego wzrost rachunków za prąd w podobnej skali odnotowano w przeszłości kilkukrotnie" - podkreślają. "W takiej sytuacji bodziec do ograniczania zużycia energii wydaje się relatywnie niewielki dla większości gospodarstw domowych. Staje się on istotny dopiero dla domów/mieszkań o bardzo wysokiej konsumpcji prądu" - dodają.

Relatywnie niewielka podwyżka cen energii spowoduje, że niższa od dotychczasowych przewidywań może się okazać inflacja. Prąd doda do inflacji zaledwie 0,5 punktu procentowego, co pozwoliłoby średniorocznej inflacji ukształtować się na poziomie ok. 12,4%, a więc o niemal 1 p.proc poniżej wcześniejszego scenariusza" - piszą ekonomiści. "W podobnym kierunku działać może ograniczenie skali podwyżek cen energii dla małych i średnich firm, co powinno zmniejszyć presję na przenoszenie kosztów na konsumentów" - przewidują. "Niemniej ryzyka dla inflacji są wciąż niesymetryczne i wskazują na możliwość wysokich odczytów" - dodają.

Analitycy Citi Handlowego wyliczają, że "całościowy rachunek za ograniczenie cen energii sięgnie w sumie około 100 mld zł. Złożą się na to koszty przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, mrożenia cen prądu, dodatek węglowy, limit podwyżek cen ciepła oraz limit cen prądu.

