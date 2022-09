O ile wzrosły ceny? Inflacja niższa dla wyborców PiS [Sondaż]

fot. Krzysztof Wojcik / / FORUM

39 proc. – tyle średnio według Polaków wzrosły ceny w ciągu roku; to ponad dwa razy więcej, niż podaje GUS – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna", wskazując na sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM.

Gazeta przypomina, że podany przez Główny Urząd Statystyczny ostatni szybki szacunek inflacji w sierpniu wyniósł 16,1 proc.

"Ankietowani mogli podać dowolną wartość, z której sondażownia wyciągnęła średnią. Uwzględniono jednak również dwie inne wartości: dominantę, czyli najczęściej podawaną odpowiedź, oraz medianę, czyli wartość dokładnie pośrodku typowanych liczb. Obie te wartości wynoszą 30 proc. Podobne badanie przeprowadziliśmy na początku roku – wówczas wskazania były niższe: średnia wyniosła 27,3 proc., a mediana i dominanta - po 20 proc." - czytamy.

Sama różnica między podawanym przez GUS wskaźnikiem inflacji a jej odczuwaniem przez Polaków nie jest niczym dziwnym. "Percepcja inflacji zawsze odbiega od wskaźników podawanych przez urzędy statystyczne, to zjawisko, które widzimy także w innych krajach" – zauważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Gazeta zwraca uwagę, że szczegóły w badaniu United Surveys pokazują, iż ten odczuwany poziom wzrostu cen jest różny w różnych grupach. Na przykład wyborcy PiS uważają, że inflacja wynosi 29 proc., zwolennicy opozycji, że 40 proc.

"Dużą różnicę widać także wśród widzów flagowych telewizyjnych programów informacyjnych. Widzowie +Faktów+ TVN i +Wydarzeń+ Polsatu średnio typują 42 proc. inflacji, widzowie +Wiadomości+ TVP – 32 proc. Jeśli chodzi o podział ze względu na miejsce zamieszkania, to najwyższy średni wzrost cen jest obserwowany na wsi i wynosi 45 proc., z kolei, jeśli chodzi o podział ze względu na wiek, to najwyższą średnią wartość typują 30-latkowie (aż 52 proc.), zaraz po nich są 40-latkowie (44 proc.). Te dwie grupy to rodzice z dziećmi w wieku szkolnym i zapewne to ma największy wpływ na ich ocenę" - pisze "DGP". (PAP)

