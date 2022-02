O 80 proc. wzrosły opłaty za prąd i gaz na uniwersytetach. Rektorzy proszą premiera o dodatkowe środki

fot. Filip Radwański / / FORUM

Rektorzy polskich uczelni skierowali list do premiera z prośbą o zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe. Pieniądze miałby zniwelować straty uniwersytetów spowodowane podwyżkami cen prądu i ogrzewania oraz zostać przeznaczone na podwyżki dla wykładowców. Jak zauważają, po wejściu w życie "Polskiego ładu" niższe wynagrodzenie otrzymały ponad 24 tys. pracowników.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich skierowała list to premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe o 15 proc. w 2022 r. (ok. 3,4 mld zł) oraz o kolejne 15 proc. w roku następnym (ok. 3,7 mld zł). Autorzy listu jako argumenty wskazują znaczny wzrost cen prądu oraz ogrzewania, które wzrosło w stosunku do 2021 r. o ok. 80-85 proc. Z wyliczeń wskazanych w liście wynika, że obciążenie budżetów szkół wyższych w br. wyniesie ponad 832 mln zł, co składa się na ok. 453 mln zł kosztów za prąd oraz 333,5 mln zł za ogrzewanie.

Jednocześnie rektorzy wskazują potrzebę wprowadzenia podwyżek dla pracowników uniwersyteckich. Od 2018 r. stosunek płacy minimalnej osoby na stanowisku profesora zmniejszyła się w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego od 1 stycznia 3010 zł brutto. Jeszcze kilka lat temu profesor zarabiał co najmniej trzy razy więcej od „najniższej krajowej”. Teraz na skutek rokrocznego podwyższania minimalnego wynagrodzenia w skali całego kraju, minimalna pensja profesora jest już dwa razy większa.

– Rektorzy nie pomijają także drażliwej kwestii podwyżek. Jak wyliczają, zrealizowano dotąd niespełna 13 procent z deklarowanych 30 procent planowanego zwiększenia wynagrodzeń. Jednocześnie od 2018 roku relacja wartości płacy minimalnej profesora do płacy minimalnej pracownika zmniejszyła się z 3,05 do 2,13. Obecnie najniższa płaca stanowi aż 47 procent minimalnego wynagrodzenia profesora, 64 procent minimalnego wynagrodzenia adiunkta i jest zaledwie o 195 zł niższa od minimalnej pensji asystenta – możemy przeczytać w komunikacie prasowym KRASP.

Jak zauważają autorzy listu, po wprowadzeniu Polskiego ładu 24 667 pracowników z 62 uczelni otrzymało pomniejszone wynagrodzenia. W skali wszystkich pracowników daje to różnicę ok. 80 mln zł rocznie. Dla przeciwwagi podana jest również liczba osób zatrudnionych na 60 uczelni, która zyskała na zmianie prawa podatkowego. Jest to grupa blisko 29 tys., co w skali roku przełożyło się na pensje o sumę większą o 50 mln zł.