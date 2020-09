O 65,5 proc. mniej cudzoziemców skorzystało z noclegów

ingimage

W pierwszym półroczu 2020 r. z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 1,1 mln cudzoziemców. Jest to spadek o 65,5 proc. rok do roku - wynika z raportu Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Obcokrajowcy wydali w tym czasie 12 mld zł czyli o 44,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

W lipcu 2020 Światowa Organizacja Turystyczna (UN WTO) szacowała, że w pierwszym kwartale 2020 r. przyjazdy turystów zagranicznych do Polski były niższe o 16,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Obecnie Instytut Turystyki szacuje, że w drugim kwartale 2020 r. przyjazdy turystów zagranicznych do Polski spadły o ok. 96 proc. w stosunku do 2019 roku i wyniosły niewiele ponad 130 tys. osób - czytamy w raporcie.

Jak zaznaczyli autorzy raportu, GUS podał, że w pierwszym półroczu 2020 r. z bazy noclegowej skorzystało 1,1 mln cudzoziemców co oznacza spadek o 65,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Według GUS (Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce 23.09.2020 r.) szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w I półroczu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 12,0 mld zł (o 44,7 proc. mniej niż przed rokiem). Natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w I półroczu wg GUS wyniosły 4,4 mld zł. Było to o 41,5 proc. mniej niż przed rokiem - czytamy.

Wskazali, że według badań różnych firm badawczych i różnych stosowanych metod badawczych wynika, że liczba mieszkańców Polski wyjeżdżających na urlop w 2020 roku pozostanie w stosunku do lat ubiegłych na niezmienionym poziomie. Dodali, że nastąpił jedynie gwałtowny spadek liczby wyjazdów zagranicznych na rzecz wyjazdów krajowych. Należy zwrócić uwagę, że duża część wyjazdów (2,5-3 mln) dotyczyła wyjazdów nad morze (głównie Morze Śródziemne).

"Dlatego też zamiennikiem były w 2020 r. głównie wyjazdy nad Bałtyk, a więc do województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jednocześnie zaobserwowano w drugim kwartale 2020 r. gwałtowny spadek wyjazdów do dużych miast. Jedynie baza noclegowa w Trójmieście zanotowała utrzymanie wykorzystania miejsc na przyzwoitym poziomie. W ciągu 8 miesięcy 2020 r. (styczeń-sierpień) w systemie REGON liczba podmiotów w dziale zakwaterowanie wzrosła o 2,8 proc., w dziale wyżywienie spadła o 1,4 proc., a w dziale organizatorów turystyki itp. spadła o 1,1 proc." - podano.

Według Instytutu Turystyki SGTiH w I półroczu 2020 r. największy spadek w bazie noclegowej w porównaniu z I półroczem 2019 r. odnotowano w woj. mazowieckiem (-59,2 proc.), a następnie w woj. świętokrzyskim (-58,7 proc.), a najmniejszy w woj. zachodnio-pomorskim (-48,7 proc.) oraz woj. pomorskim (-50,6 proc.).

Wskazano, że na stosunkowo dobry wynik województw nadmorskich złożyły się znaczne wzrosty liczby turystów odwiedzających te województwa w czerwcu 2020 roku. Jeszcze wyraźniej zjawisko to miało miejsce w lipcu i sierpniu (znaczny wzrost liczy mieszkańców Polski wypoczywających nad morzem).

Dodano, że tylko w lipcu ruch w bazie noclegowej wyniósł 2,7 mln.

W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., liczba turystów ogółem była niższa o 34,7 proc., przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 25,4 proc., a turystów zagranicznych o 68,2 proc., natomiast w woj. warmińsko-mazurskim spadek ten wyniósł tylko 13,5 proc. - czytamy. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

