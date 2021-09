O 39,4 proc. wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe. Dane BIK

fot. studiovin / / Shutterstock

Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu 2021 roku wzrósł o 39,4 proc. rdr - podał BIK w komunikacie.

"Wartość Indeksu oznacza, że w sierpniu 2021 roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 39,4 proc. w porównaniu z sierpniem 2020 r" - napisano w komunikacie.

BIK podał, że w sierpniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 41,88 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 32,65 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o +28,3 proc. Jednak w porównaniu do lipca było ich mniej o 2,8 proc.

BIK

Średnia wartość wnioskowanego kredytu w sierpniu wyniosła 330,2 tys. zł i była wyższa o 13,9 proc. w relacji do wartości z sierpnia 2020 roku.

"Pomimo dużego optymizmu, należy zwrócić uwagę, że od marca mamy stopniowy spadek liczby wnioskodawców w ujęciu mdm. Popyt w ujęciu liczbowym traci więc impet. Tym, co nadal utrzymuje wysoki odczyt Indeksu, jest przede wszystkim średnia kwota wnioskowanego kredytu, która w ujęciu mdm nieprzerwanie rośnie już od 15 miesięcy, czyli od czerwca 2020 rokust to wynikiem sytuacji na rynku nieruchomości, na którym ceny systematycznie rosną" - napisano w komentarzu. (PAP Biznes)

