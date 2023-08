Nvidia przebiła prognozy analityków. Kurs na historycznym szczycie

Obecnie najgorętsza giełdowa spółka świata po środowej sesji zaraportowała wyniki kwartalne, które okazały się zdecydowanie wyższe od oczekiwań większości analityków. W handlu posesyjnym notowania Nvidii rosły o ok. 9%, osiągając najwyższe poziomy w historii.

fot. ROBERT GALBRAITH / / Reuters

Nvidia znalazła się w centrum inwestycyjnej manii związanej z rozwojem tzw. sztucznej inteligencji. A to dlatego, że firma do niedawna kojarzona głównie z produkcji kart graficznych wyspecjalizowała się w dostarczaniu mocy obliczeniowych dla spragnionych danych algorytmów AI. I to właśnie ten sektor od paru kwartałów napędza wyniki Nvidii.

W zakończonym 30 lipca kwartale obrachunkowym kalifornijska spółka odnotowała 13,51 mld dolarów przychodów. To przeszło dwa razy więcej niż przed rokiem oraz więcej niż zakładał rynkowy konsensus (11,2 mld USD według FactSet). Za ten imponujący wynik odpowiadał dział centrów danych, który wypracował 10,32 mld USD sprzedaży, co jest rezultatem o 141% wyższym niż w poprzednim kwartale i zarazem o 171% wyższym niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Rynkowy konsensus zakładał przychody w tym segmencie na poziomie nieco ponad 8 mld USD. Różnica jest więc bardzo znacząca.

Wyraźnie przebito też prognozy zysków. Rozwodniony zysk na akcję (EPS) liczony według powszechnie przyjętych standardów rachunkowości (GAAP) wyniósł 2,48 USD i był o zdumiewające 854% wyższy niż rok wcześniej oraz o 202% wyższy niż w poprzednim kwartale. Liczony „po swojemu” (ang. non-GAAP) EPS wyniósł 2,70 USD. Analitycy z Wall Street średnio spodziewali się zysku na akcję na poziomie 2,08 USD. A więc wyraźnie niższym od faktycznie zaraportowanego.

- Rozpoczęła się nowa era przetwarzania danych. Firmy na całym świecie przechodzą od ogólnocelowego do przyspieszonego przetwarzania danych oraz produktywnej AI – napisał w komentarzu do wyników kwartalnych Jensen Huang, założyciel i prezes NVIDIA.

Inwestycyjna gwiazda sztucznej inteligencji

W reakcji na publikację wyników kwartalnych akcje Nvidii drożały o blisko 9%, o godzinie 22:45 czasu polskiego osiągając cenę 513,76 USD. Tylko od początku roku kapitalizacja spółki zwiększyła się o 222%. Względem dna bessy z jesieni ubiegłego roku walory Nvidii zdążyły podrożeć blisko 5-krotnie.

To właśnie ta spółka rozpala obecnie największe emocje inwestorów w ramach rozpoczętej pod koniec 2022 roku manii związanej z zastosowaniem algorytmów AI w biznesie. Entuzjaści tej technologii za nic mają ostrzeżenie rodem z filmów o terminatorach i upatrują tu szansy na gigantyczne zyski i kolejną „nową, wielką rzecz”, która zrewolucjonizuje światową gospodarkę. Widać tu pewne podobieństwa do bańki internetowej sprzed blisko ćwierć wieku czy też szału kryptowalutowego sprzed paru lat.

Obecnie Nvidia jest wyceniana na przeszło 1,2 biliona dolarów, podczas gdy jej zyski za ostatnie cztery kwartały wyniosły niespełna 11,5 mld USD. Stąd też bazujący na historycznych wynikach wskaźnik c/z (ceny do zysku na akcję) wynosi obecnie ok. 105. Jest to poziom astronomicznie wysoki, choć możliwy do uzasadnienia przy utrzymaniu tak wysokiej dynamiki zysków w kolejnych latach.

Wraz z raportem kwartalnym Nvidia przedstawiła też prognozy finansowe na bieżący kwartał obrachunkowy. Zarząd spodziewa się 16 mld USD przychodów (+/- 2%) oraz marży brutto na poziomie 71,5-72,5%. Prognozy analityków zakładały 12,6 mld USD przychodów ze sprzedaży.

KK