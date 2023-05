Nvidia przebiła kosmiczny poziom kapitalizacji. Jest tylko kilka takich spółek na świecie

Kapitalizacja Nvidii przekroczyła w poniedziałek 1 bilion dolarów. Wzrosty cen akcji od kilku dni napędzają zeszłotygodniowe wyniki technologicznej spółki oraz prognozy przyszłych zysków oczekiwanych wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. To dopiero dziewiąta spółka w historii, której giełdowa wycena przekroczyła poziom biliona.

fot. Michael Vi / / Shutterstock

Akcje NVIDII rosły we wtorek po starcie sesji na Wall Street o ponad 6 proc., do 417,60 dolarów za sztukę. Jeszcze na początku roku były handlowane poniżej 150 dol. O godz. 16.10 kurs rósł o ok. 5 proc., a to oznacza, że w 2023 r. akcje podrożały już o ponad 185 proc. Dzięki temu giełdowa kapitalizacja spółki przekroczyła 1 bilion dolarów, czyli tysiąca miliardów.

Chartmaker

Jak podali eksperci z DM XTB, to 9. spółka w historii, która przebiła tę barierę. Obecnie tylko 5 giełdowych firm poza Nvidią jest notowanych powyżej tego poziomu. To Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet i Amazon. Nvidia jest piątą najwyżej wycenianą obecnie amerykańską spółką.

Wtorkowa sesja na Wall Street przynosi kontynuacje fali wzrostów napędzanych przez pozytywne komunikaty związane z problemem limitu zadłużenia w USA. Co więcej nastroje rynkowe wspierają wyceny spółki – piszą w komentarzu eksperci z DM XTB.

companiesmarketcap.com

Ponadto, jak donosi "Puls Biznesu", w poniedziałek podczas dwugodzinnej prezentacji w Tajwanie prezes Nvidii Jensen Huang zaprezentował kilka produktów związanych ze sztuczną inteligencją. Szeroka oferta miała obejmować nowy projekt robotyki, możliwości gier, usługi reklamowe i system sieciowy. Ujawnił też prace nad "platformą superkomputera AI o nazwie DGX GH200" - pisze "PB".

Jednak dynamiczne wzrosty Nvidii rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, po tym jak spółka opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki i prognozy na kolejne kwartały. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,09 dolara wobec oczekiwanych 92 centów.

Przychody osiągnęły poziom 7,19 mld dolarów przy spodziewanych 6,52 mld dolarów. Nvidia podała, że ​​w bieżącym kwartale spodziewa się sprzedaży w wysokości około 11 mld dolarów, z możliwym odchyleniem 2 proc. Szacunki te okazały się o ponad 50 proc. wyższe niż oczekiwania analityków. Jensen Huang, dyrektor generalny spółki, w komentarzu do jej wyników zwrócił uwagę na rosnący popyt na produkty związane z centrami danych i sztuczną inteligencją. Szerzej pisał o tym Michał Misiura w artykule „AI napędza rajd. Akcje Nvidii poszybowały w górę”.

Inną sprawą są wskaźniki giełdowe, które również poszybowały w górę. Według portalu comapniesmarket P/E (cena do zysku) dla Nvidii wynosi obecnie 222. Dla porównania wskaźnik spółki o największej kapitalizacji, czyli Apple'a, wynosi obecnie ok. 29. Z drugiej strony dla Tesli jeszcze dwa lata temu wynosił on ponad 300 i ponad 500 trzy lata temu.