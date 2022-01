Nowym szefem OPEC będzie Kuwejtczyk Haitam al-Gais

Kanadyjskie prowincje wprowadzają restrykcje. Zamknięte restauracje, wraca zdalne nauczanie

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń wariantem Omikron rząd największej prowincji Kanady, Ontario, ogłosił w poniedziałek opóźnienie powrotu uczniów do szkół, zamknął muzea i restauracje, ograniczył liczbę klientów w sklepach. Do ostrzejszych ograniczeń wraca też Nowa Fundlandia i Labrador, a wcześniej zrobił to już Quebec.