Nowy wzór oświadczenia ws. skorzystania z obniżonych cen prądu

Na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia zawierający uaktualniony wzór oświadczenia, które pozwala na skorzystanie z obniżonych cen prądu przez np. spółdzielnie mieszkaniowe. Oświadczenia nie muszą składać odbiorcy z grupy taryfowej G, czyli gospodarstwa domowe.

fot. krzysmam / / Shutterstock

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

W ocenie skutków regulacji przypomniano, że ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadziła mechanizm stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej dla wybranych odbiorców – gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe zadania władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej.

Jak podkreślono, aby móc skorzystać z obniżonych cen, część odbiorców musi złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie. "Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Mając na uwadze obciążenie dla obywateli, jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego, zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, czyli najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się gospodarstwa domowe" - dodano.

Nowela tzw. ustawy prądowej rozszerzyła katalog podmiotów, które takie oświadczenie będą mogły złożyć. Chodzi o wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych. Dlatego też w projekcie nowelizacji rozporządzenia znajduje się uaktualniony wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

autor: Michał Boroń