Nowy szef parlamentu w Tajwanie. Jest zwolennik zacieśniania współpracy z ChRL

Przewodniczącym Yuanu Legislacyjnego, parlamentu Tajwanu, został w czwartek kandydat Partii Nacjonalistycznej (KMT) Han Kuo-yu, który opowiada się za zacieśnianiem współpracy z ChRL. Zgodnie z prawem szef parlamentu ma wpływ na kluczowe obszary polityki, w tym budżet państwa.

fot. glen photo / / Shutterstock

Zaprzysiężenie posłów 11. kadencji Yuanu Legislacyjnego odbyło się dwa tygodnie po wyborach parlamentarnych i prezydenckich, w których wygrał kandydat rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) Lai Ching-te.

Nacjonaliści, znani również jako Kuomintang (KMT), zdobyli 52 ze 113 miejsc w legislaturze. DPP przypadło 51 miejsc, posłowie Tajwańskiej Partii Ludowej (TPP) zdobyli osiem, a niezależni - dwa mandaty.

W czwartkowych wyborach przewodniczącego parlamentu kandydat KMT Han Kou-yu zdobył 54 głosy, w tym dwa od polityków niezależnych partii. Posłowie TPP nie wzięli udziału.

66-letni Han jest postrzegany jako kontrowersyjny populista o prawicowych, prochińskich poglądach - piszą tajwańskie media. Jako mało znany polityk, Han niespodziewanie wygrał w listopadzie 2018 roku wybory burmistrza miasta Kaohsiung na południu wyspy, obiecując jego mieszkańcom, że staną się "obrzydliwie bogaci".

W walce o fotel prezydenta w 2020 roku jako kandydat KMT Han zapowiadał zbliżenie z Chinami, co miało jego zdaniem zapewnić wyspie dobrobyt i bezpieczeństwo, ale przegrał z Tsai Ing-wen z rządzącej DPP, która ubiegała się o drugą kadencję.

Ta porażka i niespełnione obietnice skłoniły mieszkańców Kaohsiung do usunięcia go ze stanowiska burmistrza w czerwcu 2020 roku, czyniąc go pierwszym burmistrzem w historii Tajwanu, który został odwołany.

Objęcie przez Hana stanowiska przewodniczącego ma znaczące implikacje. Może oznaczać zapowiedź ostrej walki z prezydentem Laiem i jego partią DPP o reformy i wydatki na obronę, aby przeciwstawić się Chinom, których komunistyczne władze uznają Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli. DPP tradycyjnie opowiada się za odrębną tożsamością Tajwanu i odrzuca roszczenia ChRL.

krp/ ap/