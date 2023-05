Nowy szczyt hossy, ale opór dalej trzyma „Polski rynek będzie silniejszy na tle świata”

WIG20 zdołał poprawić styczniowy szczyt hossy, ale przez resztę dnia systematycznie cofał się pod presją podaży, która znów uaktywniła się w rejonie naruszonego w poniedziałek oporu. W efekcie sesja przyniosła konsolidację mimo tańszego dolara i rosnących cen surowców. Hamulcowym okazały się banki. Eksperci sądzą, że rynek polskich akcji będzie silniejszy od otoczenia na przestrzeni kolejnych kwartałów.

fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach / / FORUM

Poniedziałek na GPW rozpoczął się od wzrostów, które na WIG20 wynosiły blisko 1 proc. w pierwszych 30 minutach handlu i zaprowadziły indeks na nowy szczyt hossy trwającej od jesieni. To jednak było wszystko, co giełdowe byki były w stanie osiągnąć, a indeks systematycznie oddawał poranną zwyżkę, potwierdzając kolejny raz aktywację silniejszej podaży na poziomie oporu w okolicach 1955 pkt.

Chociaż rano większość spółek z koszyka blue chipów była notowana na plusach, to na koniec sesji wzrosty utrzymały się przede wszystkim na spółkach paliwowych, wydobywczych i energetycznych, które były wspierane słabnącym dolarem i rosnącymi cenami surowców. Wzrosty oddał sektor bankowy pod wpływem doniesień o rozważanym przedłużeniu wakacji kredytowych. W górę poszły kursy detalistów jako głównych beneficjentów ogłoszonych w weekend programów socjalnych PiS.

Ostatecznie WIG20 zyskał 0,08 proc., WIG był wyżej o 0,03 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,06 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,31 proc. Obroty przekroczyły 1 mld zł, z czego 801 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym na GPW spadło 7 z 14 indeksów. Najmocniejsze były górnictwo (1,41 proc.), paliwa (0,83 proc.) oraz energetyka (0,56 proc.). Największe spadki zanotowały natomiast informatyka (-0,92 proc.) oraz chemia (-1,43 proc.).

Cytowany przez PAP Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, zwrócił uwagę na zaskakująco silnego złotego, który jednak - w jego opinii - przynajmniej do euro mógł zrealizować już całość lub większość tegorocznego umocnienia.

"Oczywiście jeśli dolar by się osłabiał, to pomoże to EUR/PLN, jednak w ostatnim czasie kurs EUR/USD zniżkował, a pomimo tego złoty zachowuje się dobrze" – dodał.

Pytany o najbliższą koniunkturę na GPW analityk powiedział, że pozostaje optymistą.

"My pozostajemy nieprzerwanie pozytywnie nastawieni do polskiego rynku akcji. Naszym zdaniem w kwietniu zaczął się okres, kiedy polski rynek będzie silniejszy na tle świata i liczymy, że może potrwać to nawet kilka kwartałów. Naszym zdaniem lata 2023-2024 rysują się w jasnych barwach” – powiedział.

„Podoba nam się to, co widzimy w wynikach spółek, a w szczególności odporność najważniejszych podmiotów na pogorszenie otoczenia makroekonomicznego. Dodatkowo wraz ze wzrostem partycypacji w PPK możemy uruchomić nową falę wzrostów na małych i średnich spółkach, które po rewelacyjnym początku roku ostatnio zachowywały się słabiej od WIG20" – podsumował.

W WIG20 pozytywnie wyróżniły się walory JSW (1,93 proc.), KGHM-u (1,35 proc.) oraz PGE (1,34 proc.). W pierwszej fazie poniedziałkowej sesji wzrosty PGE były większe po wstępnych wynikach. Grupa PGE szacuje, że jej EBITDA raportowana wyniosła w I kwartale 2023 r. około 3,43 mld zł. Na plusie były też inne spółki o dużej kapitalizacji jak Orlen (0,89 proc.), Allegro (1,14 proc.), Dino (0,5 proc.) czy LPP (0,31 proc.). Na nieznacznym plusie skończył kurs PKO (0,06 proc.)

Po drugiej stronie tabeli sesyjnych wyników znalazły się kursy mBanku (-2,91 proc.) i Aliora (-2,72 proc.), Zniżkowały inne spółki z sektora finansowego jak PZU, Santander czy Pekao.

Na szerokim rynku najmocniej zyskały akcje Zrembu (17,91 proc.) po informacji o rozpoczęciu realizacji zamówienia w ramach koncesji przyznaje przez MSWiA. Z kolei negatywnie wyróżnił się kurs XTPL (-9,22 proc.), która to spółka ogłosiła plany nowej emisji akcji.