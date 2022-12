Nowy rok, a budżetówka dalej musi oszczędzać prąd

Reuters: eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł do najniższego poziomu od rozpadu ZSRR

Eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, do jednego z najniższych poziomów od rozpadu ZSRR - wynika z opublikowanych w środę danych rosyjskiego państwowego koncernu paliwowego Gazprom oraz obliczeń agencji Reutera.