Nowy rekord upadłości konsumenckiej

W październiku odnotowano najwyższą w historii liczbę ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Szeregi bankrutów powiększyły się o 1672 osoby. Jeszcze dwa lata temu takie wartości osiągały wskaźniki liczone dla całych kwartałów.

Już niemal 10 tys. osób w 2020 r. skorzystało z upadłości konsumenckiej. To więcej niż w całym 2019 r. Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, który analizuje ogłoszenia zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, tylko w październiku grono bankrutów powiększyło się o 1672 osoby. To miesięczny rekord – wartość nieodnotowana dotąd w historii tej instytucji prawa upadłościowego w Polsce.

Przypomnijmy, że zakończony III kwartał roku był również rekordowy pod tym względem. Łącznie na ogłoszenie upadłości zdecydowały się wówczas 4041 osoby. Po okresie spowolnionego działania sądów w kwietniu i maju liczba ogłoszeń przekroczyła 1000 miesięcznie w czerwcu. Od tego momentu nie spadła ani razu poniżej tej granicy.

Liczba opublikowanych ogłoszeń o upadłości konsumenckiej kwartalnie od początku 2018 r. / Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Rosnącą liczbę upadłości można wiązać ze zmianami w prawie, które weszły w życie w marcu 2020 r. Zlikwidowano wówczas barierę, która ograniczała dostęp do bankructwa konsumentów. Osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, nie mogły liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W nowej wersji prawa upadłościowego wymóg ten został zniesiony.

Kwestia winy dłużnika obecnie nie jest badana na etapie postępowania prowadzącym do ogłoszenia upadłości. Nie oznacza to, że osoby, które same przyczyniły się do swoich finansowych trudności, traktowane są tak samo, jak konsumenci niewypłacalni z przyczyn od nich niezależnych. W ich przypadku rozważane jest to na etapie określania warunków oddłużenia. Wydłuża się także okres realizowania planu spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie bankructwa nie oznacza automatycznie umorzenia niespłacanych zobowiązań. Taka opcja może zostać wzięta pod uwagę przez sąd, ale tylko jeśli sytuacja osobista dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat. Pozostali bankruci muszą realizować przez wskazany okres tzw. plan spłaty, czyli zaspokoić choćby częściowo wierzycieli.