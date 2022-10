Nowy rekord na lokatach. Bank proponuje 8,50 proc.

fot. sulit.photos / / Shutterstock

Najnowsza tabela oprocentowania w Banku Nowym to nie tylko wyższe stawki na prawie wszystkich lokatach internetowych banku, ale jednocześnie rekord na rynku. Lokata miesięczna dla nowych klientów otrzymała bowiem oprocentowanie w wysokości 8,50 proc. w skali roku.

Ostatnie poprawki w ofercie produktów depozytowych Bank Nowy wprowadził 30 września br. Nowa tabela oprocentowania oznaczała podwyżki na większości lokatach internetowych.

Najwyższy procent towarzyszy lokacie NOWYdepozyt 1M Wysoki Procent. 8,50 proc. w skali roku to oferta dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. To miesięczna lokata terminowa z limitem kwotowym do 10 000 zł. Z oferty można skorzystać tylko raz. 8,50 proc. w skali roku to obecnie najwyższa stawka na rynku.

Bank nie unikał również „ósemki z przodu” na innych depozytach. 8,20 proc. w skali roku można znaleźć na lokacie NOWYdepozyt 12M Zysk dla posiadaczy rachunku depozytowego, którzy wpłacą nowe środki na lokatę. Niewiele niższa stawka w wysokości 8,10 proc. rocznie objęła natomiast następujące propozycje banku:

NOWYdepozyt 3M Gwarantowany,

NOWYdepozyt 6M Gwarantowany,

NOWYdepozyt 12M Gwarantowany,

NOWYdepozyt 6M Zysk.

Na 8 proc. w skali roku można liczyć, zakładając z kolei:

NOWYdepozyt 3M Zysk,

NOWYdepozyt 3M Zysk Premium,

NOWYdepozyt 24M,

NOWYdepozyt 36M.

Bank Nowy nie po raz pierwszy wychodzi przed szereg, oferując najwyższe stawki na rynku. Już w czerwcu br. pisaliśmy o wówczas rekordowo wysokim oprocentowaniu w Banku Nowym, które sięgało 6,50 proc. w skali roku.