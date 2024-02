Nowy rekord hossy na WIG20. Banki i Europa napędzają wzrosty

Zysk GPW za trzy kwartały br. wzrósł o 5 proc., do 112,6 mln zł W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej GPW wzrósł o 5 proc. (5,3 mln zł), do 112,6 mln zł, w stosunku do zysku w tym samym okresie 2022 r. - poinformowała giełda w czwartkowym raporcie.