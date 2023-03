Kolejne zmiany na Twitterze. Tak Musk chce zwiększyć przychody firmy

Na Twitterze kolejne zmiany. Spadnie widoczność tweetów tych osób, które nie wykupią miesięcznej subskrypcji. To najnowszy pomysł Elona Muska na zwiększenie przychodów serwisu społecznościowego.

Od przejęcie firmy przez Muska Twitter notuje gorsze wyniki finansowe. Nowy właściciel intensywnie poszukuje nowych sposobów na zwiększenie przychodów firmy. Ostatni pomysł opisał słowami: "Dostajesz to, za co zapłacisz". O co chodzi? O kolejność wyświetlania tweetów.

Od teraz obserwowane konta będą miały najwyższy priorytet - to odpowiedzi od tych użytkowników zobaczymy na samej górze. Potem wyświetlą się nam tweety od osób zweryfikowanych, a na samym końcu od niezweryfikowanych.

Doskonale pamiętamy - bo odbiło się to szerokim echem - że za weryfikację, czyli znaczek Twitter Blue, trzeba Muskowi zapłacić. Ile? 8 dolarów przez przeglądarkę, 11 dolarów przez aplikację - miesięcznie. W Polsce usługa dostępna jest od lutego i kosztuje 36 zł miesięcznie przez przeglądarkę i 49 zł przez aplikację. Roczny abonament kosztuje odpowiednio 374,99 zł lub 514,99 zł.

Jak Musk tłumaczy potrzebę wprowadzenia nowej funkcji? Jego zdaniem wyższy priorytet wypowiedzi dla prawdziwych użytkowników pozwoli Twitterowi nie stać się"piekielną krainą botów i trolli jak Facebook".

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:



1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts



Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.



There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.”