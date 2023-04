"Nowy podatek podniesie ceny żywności". Wszystko przez Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów omawiano pomysł utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla rolników w przypadku upadłości firm zajmujących się np. skupem czy przetwórstwem. Producenci żywności alarmują, że to nowy podatek i wpłynie na podniesienie cen w sklepach.

Resort rolnictwa szacuje, że nowy podatek będzie skutkował wzrostem cen w sklepach o 0,06 proc. Ale producenci i przetwórcy sądzą, że będzie to dużo więcej - czytamy w "Fakcie".

Nowy podatek narzuci zbiorową odpowiedzialność na producentów żywności za wszystkich kontrahentów producentów rolnych, zarówno tych uczciwych, jak i tych, którzy zalegają z płatnościami - mówi gazecie Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

W jej ocenie przełoży się on na odczuwalny dla klientów wzrost cen produktów w sklepach. Prezes przypomniała, że już dziś w handlu, skumulowanych jest 20 różnych obciążeń fiskalnych - pisze "Fakt".

Dodatkowo wielu producentom i przetwórcom nie podoba się fakt, że np. z wpłat sektora mleczarskiego będą wypłacane odszkodowania za straty poniesione przez dostawców innych surowców rolno-spożywczych. Zdaniem władz Związku Polskich Przetwórców Mleka problematyczny jest tutaj rozmiar produkcji w poszczególnych branżach i co za tym idzie istotne różnice pomiędzy wysokością wpłat, których dokonywałyby poszczególne sektory. W efekcie branża mleczarska ponosiłaby koszty niewspółmierne do korzyści płynących z istnienia takiego funduszu - pisze serwis topagrar.pl.

GUS pokazał, co drożało najmocniej Najnowsze dane dot. inflacji pokazują, że w marcu wciąż szybko drożała żywność i napoje bezalkoholowe, gdzie dynamikę cen oszacowano na 2,2% względem lutego oraz aż o 24% względem marca 2022 roku. Tylko od początku roku artykuły spożywcze podrożały o 6%.

Aby ten mechanizm był skuteczny po dniu uchwalenia ustawy, resort rolnictwa proponuje, by fundusz ten został zasilony kwotą 100 mln zł ze środków budżetu państwa, by rolnicy, którzy już mają problemy z uzyskania zapłaty, mogli otrzymać rekompensatę, nie czekając, aż z tych składek uzbiera się stosowna kwota. Resort szacuje, że ze składek uzbiera się pula 160 mln zł rocznie.

Taka pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Fundusz był zapowiadany jeszcze w... 2017 roku

Podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa posłanka Dorota Niedziela przypomniała, że utworzenie takiego funduszu zapowiadało PiS już w 2017 r. i jak dotąd nic z tego nie wyszło.

Były minister rolnictwa, przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że "sprawa nie jest prosta" i nie jest to kwestia tego, jak gromadzić środki, kto ma płacić na ten fundusz. "Warto też przeprowadzić szacunki, o jakiej skali zjawiska mówimy, bo może okazać się, że te gromadzone co roku środki będą niewystarczające" - powiedział. Dodał, że mogą też pojawić się różnego rodzaju nadużycia. Przypomniał, że plany utworzenia takiego funduszu miał rząd PO-PSL i też ich nie zrealizował.

Kowalczyk, odnosząc się do pytań posłów, poinformował, że skala zaległości w ostatnich latach jest na poziomie 100-150 mln zł rocznie. Wysokość składki została skalkulowana na podstawie potencjalnych wypłat - wyjaśnił, zaznaczając, że przepisy projektowanej ustawy powstawały pół roku temu, ale dzisiaj może okazać się, że środki na rekompensaty będą za małe i trzeba będzie powiększyć kwotę wyjściową. Co do wysokości odpisu na KOWR, to kwota ta została obliczona i m.in. ma pozwolić na ściąganie należności - dodał.

Minister przyznał, że fundusz jest "obowiązkowym ubezpieczeniem", ale składka w wysokości 2,5 zł od tony zboża (pszenica w cenie 1000 zł) jest minimalnym obciążeniem, a ewentualne straty są nieporównanie większe - argumentował. "Sprawdzimy też, czy można zasilić fundusz w trakcie jego funkcjonowania, a nie tylko w momencie jego utworzenia, a także czy możliwe pozyskanie na ten cel funduszy europejskich" - zapowiedział Kowalczyk.

Kiedy będzie przysługiwać rekompensata?

Projektowane przepisy zakładają, że producent rolny będzie mógł wystąpić o rekompensatę w przypadku "niemożności zaspokojenia należności za zbyte produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny". Rekompensata będzie przyznawana na podstawie decyzji dyrektora oddziału terenowego KOWR. "Rekompensata będzie wypłacana jako iloczyn określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto" - poinformowano, dodając, że rozporządzenie ze stawką rekompensaty obowiązującą w danym roku będzie ogłaszane do 31 maja.

KOWR przed przyznaniem rekompensaty rolnikowi będzie też występował do podmiotu, który jest niewypłacalny, o potwierdzenie braku wypłaty z tytułu należności za zbyte produkty rolne.

Wniosek o rekompensatę rolnicy będą składać do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR od dnia 1 lutego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu lub w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w drugim roku po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), "obecne przepisy nie gwarantują uzyskania zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane produkty rolne w sytuacji ich niewypłacalności". Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości".

W OSR zwrócono uwagę, że obowiązujące przepisy unijne w zakresie pomocy publicznej dla producentów rolnych nie przewidują dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka upadłości podmiotów nabywających produkty rolne od rolników.

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanych ich upadłością" - wyjaśniono w OSR.

