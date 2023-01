Nowy podatek od zysku z kryptowalut. Ten kraj wyprzedza UE

Zyski kapitałowe z handlu kryptowalutami w 2023 r. zostały opodatkowane we Włoszech stawką 26 proc. Według informacji podanych przez CoinDesk tamtejszy parlament przyjął projekt budżetu na bieżący rok wraz z przepisami regulującymi podatkowy wymiar obrotu cyfrowymi walutami opartymi o technologię blockchain.

Zgodnie z nowym budżetem przegłosowanym przez włoski parlament 29 grudnia handel kryptowalutami na Półwyspie Apenińskim będzie od 2023 roku podlegać podatkowi w wysokości 26 proc. od każdej transakcji generującej zysk większy niż 2000 euro.

