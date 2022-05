Nowy podatek od nieruchomości na tapecie rządu

Klapa Narodowego Programu Mieszkaniowego? Najem na horyzoncie

178 tys. mieszkań powinno powstawać w Polsce rocznie, by udało się zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy do 2030 r. Tymczasem, według najnowszych prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w tym roku liczba rozpoczętych inwestycji może spaść ze 165 tys. w 2021 r. do 125 tys. - pisze "DGP".