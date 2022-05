Nowy podatek od nieruchomości? Premier zabrał głos

/ Reuters

Nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy - zapewnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Ale zastanawiamy się, co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań - dodał.

We wtorek premier wziął udział w konferencji prasowej w Świerczach w województwie mazowieckim. Mateusz Morawiecki pytany przez dziennikarzy, czy rząd pracuje nad nowym podatkiem od niewykorzystanych lokali mieszkalnych, odpowiedział: "Nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy, ale zastanawiamy się nad tym, co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100, albo po 500 czy tysiąc mieszkań".

Szef rządu zaznaczył, że należy sobie zadać pytanie, co się dzieje w takiej sytuacji na rynku. "Jak bogata firma z zachodu, bo to zwykle są firmy z zachodu, kupują kilkaset mieszkań i przetrzymują te mieszkania. Ceny rosną, nikt się do nich nie wprowadza. (...) Czy to jest sytuacja normalna" - pytał premier. Podkreślił, rząd zastanawia się właśnie nad taką sytuacją.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że rząd pracuje nad podatkiem od pustostanów, który mieliby płacić właściciele pustych mieszkań - od trzeciego i kolejnego z posiadanych. Dziennik donosił, że prace nad daniną są na wstępnym etapie.

kuc/ asa/ mas/ amac/