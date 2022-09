Nowy "podatek Sasina". Wicepremier zdradza, kiedy wypracuje rozwiązania

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Trwają dyskusje dotyczące ostatecznego kształtu rozwiązań dotyczących nałożenia na duże przedsiębiorstwa podatku od nadmiarowych marż - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że propozycje mogą być wypracowane w ciągu dwóch-trzech tygodni.

"Premier Morawiecki polecił mi przygotowanie rozwiązań, które spowodują, że Polacy będą chronieni przed chęcią niektórych firm maksymalizowania swoich zysków w sposób nieuzasadniony kosztem konsumentów. Pracujemy nad tym projektem, myślę, że w ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy mogli powiedzieć o wypracowaniu pewnych rozwiązań" - powiedział wicepremier Sasin dziennikarzom w Sejmie.

Dodał, że podatek będzie dotyczył dużych firm, ale zaznaczył, że jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych kryteriach definicji dużych firm.

"To wszystko jest płynne, jesteśmy w trakcie dyskusji, a właściwie na jej początku. To nie są tylko spółki energetyczne, to są też banki, które również uzyskują nadmiarowe zyski. Przygotowałem założenia, które zakładają podatek od nadmiarowych marż. Właśnie marż, a nie zysków, bo rozumiemy, że firmy uzyskują wyższe zyski z różnych powodów, nie tylko dlatego, że podnoszą w sposób nieuzasadniony ceny, ale również chociażby z tego powodu, że pozyskują nowych klientów, rozrastają się i rozwijają. Za to nikt nie ma zamiaru karać firm" - powiedział Jacek Sasin.

Wcześniej wicepremier Sasin szacował, że wpływy do budżetu z tytułu tzw. windfall tax mogą sięgnąć 13,5 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na walkę ze skutkami rosnących cen energii elektrycznej. (PAP Biznes)

